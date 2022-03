El Real Murcia tiene un partido importantísimo este domingo ante El Ejido (17.00, Footters) en el que se puede seguir acercando al liderato. Vienen de ganar los granas tras un buen partido ante el Atlético Levante, lo que ha vuelto a impulsar el factor anímico de los granas después de una racha de tres empates seguidos. Mario Simón, técnico del equipo grana, afirma las buenas sensaciones tras volver a ganar. “Ha sido una muy buena semana de trabajo. Venimos de hacer un buen partido y eso hace que se vea todo de otra manera”, explicaba.

Visitan los granas a El Ejido, rival que ocupa la décima posición con 31 puntos y que están intentando alejarse del play out a Tercera RFEF. A pesar de estar más cerca de los de abajo que de los de arriba, no se fía el entrenador madrileño. “Del rival nos preocupa todo. Sabemos que es un equipo que tiene una estructura de juego muy clara, que tiene jugadores muy desequilibrantes y que tendría que estar más arriba. Por diferentes circunstancias, no ha terminado de engancharse, pero por nivel de plantilla, podría estarlo”, decía el técnico sobre su rival.

"Antonio Gallego tiene un comportamiento excepcional y está aprovechando su oportunidad"

Volverá a jugar Antonio Gallego, que encadena dos partidos como titular y, como mínimo, será otros dos por la sanción a Miguel Serna, expulsado con roja directa desde el banquillo en el anterior encuentro. Simón quiso alabar la figura del canterano. “Tiene un comportamiento excelente. En las 23-24 jornadas que había sido suplente su comportamiento ha sido siempre excepcional y ahora que le ha llegado la recompensa lo está aprovechando. Que tengamos a los dos porteros enchufados es una garantía”, exclamaba.

Sobre la sanción de dos partidos a Miguel Serna, por descalificativos al árbitro, Mario Simón habló claro sobre lo dura que fue. “Me parece excesiva la expulsión y los dos partidos de sanción. Es una reacción típica de todos los banquillos cuando hay una situación similar”.

Fran Alcoy, entrenador de El Ejido, quiso endulzar la figura de Simón al frente del Real Murcia y apuntó al factor suerte como la clave para el final de temporada. “Agradezco a Fran sus palabras. Nos conocemos, nos hemos enfrentado varias veces y tenemos una gran relación. Es un entrenador que está siempre en la rueda por el rendimiento que saca a sus equipos. ¿El factor suerte? Si nos vamos ahí, nos tiene que llegar ahora todo porque creo que hemos tenido muchas desgracias. Decisiones que no llegan a favor, algunas lesiones… Al final la competición va a estar muy igualada y nadie gana fácil a ningún rival”, afirmaba.

Sobre Pablo Ganet, el técnico madrileño explicó que “nos alegra que Pablo dé su mejor versión. No sabría a quién destacar del partido del domingo porque todos estuvieron muy bien y eso es una gran noticia. Sobre a la gestión de Pablo con la selección, me parece muy bien la postura del club. Lo importante ahora es el Real Murcia por lo que nos estamos jugando”, finalizaba.