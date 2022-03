Carlos Alcaraz, de récord en récord

El tenis ha tenido a lo largo de su historia a jóvenes que han marcado hitos a temprana edad y han madurado mucho antes de lo normal. Muchos de ellos no han llegado nunca a ser números uno del mundo, pero otros, como el ‘Big 3’, conformado por Rafa Nadal, Novak Djokovic y Roger Federer, sí ha conseguido marcar una época. Ahora, con 18 años y 10 meses, un chico nacido en El Palmar y criado en la Real Sociedad Club de Campo, se ha empeñado en mejorar marcas que parecían ya intocables. Pero Carlos Alcaraz Garfia, un tenista de gran talento y una capacidad mental fuera de lo común, ha irrumpido en el circuito ATP con una frescura y desparpajo que despierta la admiración de sus rivales y el público.

Alcaraz, acostumbrado a establecer hitos casi inalcanzables desde que era un niño de doce años, ha vuelto a batir un récord en Indian Wells, el primer Masters 1.000 de una temporada 2022 en la que ya se ha instalado en el ‘top 20’. Con su victoria ante el francés Gael Monfils, un veterano de gran poderío físico al que barrió en el segundo set (7-5 y 6-1), se clasificó por primera vez para unos cuartos de final de un torneo de esta categoría y se convirtió en el jugador más joven en lograrlo desde que en 1989 lo hiciera Michael Chang. Esta pasada madrugada intentó superar la marca del estadounidense frente al británico Cameron Norrie, número 12 del mundo, y con un posible enfrentamiento en semifinales ante Rafa Nadal, su ídolo, al que ya se enfrentó en mayo del año pasado en Madrid.

Vuelve a demostrar una fortaleza mental asombrosa en su triunfo ante Gael Monfils en solo dos sets

De Alcaraz sabemos lo que es hoy en día. Y por el ritmo que vertiginoso de su carrera deportiva, muy pronto se podrá comprobar hasta dónde llegará. Mientras tanto, va quemando etapas y cumpliendo metas mucho antes de lo previsto. El año pasado, por ejemplo, se marcó el objetivo de llegar al ‘top 50’ y acabó en el 32. Para 2022 la mirada estaba puesta en el 20 y ya es el 19. Incluso la próxima semana podría ser ya el 15.

El pupilo de Juan Carlos Ferrero ha igualado numerosas marcas en el último año y medio, pero también ha establecido nuevas, como ganar al menos un partido en los cuatro Grand Slam con solo 18 años y 3 meses, algo que no había conseguido el denominado como ‘Big 3’.

Su idilio con los torneos estadounidenses comenzó el pasado año en el US Open. Llegó hasta los cuartos de final tras derrotar al número 3 del mundo, Stefanos Tsitsipas, en un partido épico. De paso, se convirtió en el segundo jugador más joven de la historia en vencer a un ‘top 3’, algo que solo había hecho Stefan Edberg con 17 años, y en alcanzar los cuartos de final del Major estadounidense desde 1968.

Antes había sumado su primer título ATP. Fue en Umag, donde con 18 años, 2 meses y 20 días se convirtió en el tenista más joven de la última década en conseguirlo. De paso, mejoró en ocho días el registro que tenía Rafa Nadal. Y con su segundo título, el pasado mes de febrero en Río de Janeiro, fue el jugador más joven en sumar a su palmarés un ATP 500.

Y si hacemos un repaso de las edades a las que otros tenistas alcanzaron el ‘top 20’ del mundo, encontramos que Alcaraz lo ha logrado con 18 años y 9 meses pese a que tuvo que estar parado durante gran parte de 2020 por la pandemia. Rafa Nadal lo hizo con un mes más que el murciano, Djokovic con 19 años y 4 meses, y Roger Federer, con 19 y 8.

Pero no solo en el circuito ATP bate récords el murciano. También lo ha hecho en la Copa Davis. A punto estuvo el pasado mes de noviembre de convertirse junto a Rafa Nadal en el español más joven en participar en el torneo de la Ensaladera, pero el coronavirus lo impidió. Sin embargo, a principios de este mes sí que lo consiguió en esa eliminatoria España-Rumanía que se celebró en Marbella. Y allí, en su enfrentamiento ante el rumano Marius Copil, se convirtió en el primer tenista de la historia en ganar en su estreno en todas las grandes citas, los cuatro Grand Slam y la Copa Davis.

«Significa mucho para mí estar en cuartos de final»

Carlos Alcaraz no podía ocultar su satisfacción después de ganar su encuentro de octavos de final y presentarse por primera vez en los cuartos de un Masters 1.000. «Tengo que estar contento por el nivel que he mostrado hoy, pero yo siempre digo que puedo mejorar cada día. Y cada día que pasa puedo hacer mejor las cosas. Significa mucho para mí. Es muy especial clasificarme para los cuartos de final de un Masters 1000. La verdad es que estoy muy orgulloso del juego que estoy mostrando en este torneo. Me encanta Indian Wells y poder estar en esta ronda me hace estar muy feliz».