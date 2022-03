Sito Alonso, entrenador del UCAM Murcia CB, considera la cancha del Urbas Fuenlabrada, la cual visitará el cuadro universitario mañana sábado, como «una de las pistas más complicadas de la Liga Endesa» por mucho que el conjunto madrileño ocupe puesto de descenso tras haber encajado cinco derrotas seguidas y ha pedido a sus jugadores que estén «tranquilos» y se desenvuelvan «con inteligencia».

«Pese a la situación en la que está no sé si merece estar en esa posición. Practica un baloncesto muy dinámico y es el tercer equipo más anotador de la competición y, además, siempre es peligroso en su casa», dejó claro el madrileño.

El UCAM CB viene de apabullar por 96-67 al MoraBanc Andorra para situarse séptimo en la tabla con 12 victorias y nueve derrotas. Los universitarios, que ocupan uno de los ocho puestos de play off por el título, han trabajado «bien» durante la semana, como apuntó Sito, quien confía en «mantener el buen nivel que dimos contra el Andorra ahora a domicilio y seguir creciendo como equipo».

Para este nuevo compromiso la única duda en los de la capital del Segura es la del alero internacional sueco Chris Czerapowicz, quien no participó el pasado domingo por una lesión de tobillo. «Chris todavía no está al 100% y lo que queremos es que no pierda el ritmo. No sabemos si estará disponible en este encuentro dado el nivel de exigencia que tenemos que dar», dijo.

Después de este choque el cuadro universitario afrontará tres compromisos seguidos en su pista del Palacio de los Deportes, algo que el equipo agradecerá, como ha señalado Alonso: «No hay nada mejor que jugar en casa. Estamos en un momento de la temporada en el que nuestro público es determinante y para ser más competitivos necesitamos a la afición», concluyó.

Cumpleaños José Miguel Garrido y Sito Alonso ponen la música

Habilidades y aficiones desconocidas para los seguidores del UCAM Murcia CB se pusieron de manifiesto con motivo de la fiesta de cumpleaños de Ramón Megías, vicepresidente del club, y su mujer, Carmen Martínez. El director comercial y de marketing, José Miguel Garrido, toca la batería en un grupo musical que comparte con amigos. The Chicken Records iba a debutar en Murcia hace dos años, pero llegó la pandemia y se frenó el estreno. Finalmente pudo ser e hicieron las delicias de los asistentes en la citada fiesta, en la que incluso se arrancó a cantar el entrenador, Sito Alonso, quien junto a su esposa e hijas acudió al evento. Tampoco se lo perdieron el vicepresidente de Relaciones Externas, Antonio Gómez-Fayrén, y el director de operaciones, Ángel Jesús Martínez. Una divertida jornada que sirvió también para celebrar la buena marcha del club.