Dos pasos. Solo dos partidos separan a Paula Badosa de revalidar el título en un Masters 1000 de Indian Wells que se adjudicó por primera vez el pasado octubre. El tenis de una Veronika Kudermetova al alza no fue suficiente ante la tenista catalana, que sin desplegar todo su potencial, dominó de principio a fin, firmó dos breaks en cada set y se hizo con la victoria. La décima consecutiva en este torneo en el que defiende título.

Equilibrado empezó en duelo en la pista uno del recinto californiano. Seria empezó Badosa, sumando el primer punto con su servicio, aunque se encontró con una Kudermetova muy agresiva y segura en su lado de la pista. Pero la catalana no estaba dispuesta a hacer concesiones y firmó el primer break ya en el segundo turno de servicio de la rusa. A punto estuvo de firmar una nueva rotura en el siguiente pero la rusa consiguió enderezar el rumbo en el último momento. De todas formas, no necesitó más Paula que cerró la primera manga con su saque. Hasta tres bolas de set remontó Kudermetova pero no se dejó llevar por la presión Badosa que buscó la débil derecha de su oponente para sellar el juego y el parcial.

La tenista de Kazán pidió entonces un tiempo médico para ser tratada de unas molestias en la zona lumbar. Aparentemente recuperada empezó sirviendo la segunda manga pero Badosa, en buena dinámica, le acabó sacando el break. Trató de recuperarlo Veronika en el siguiente pero la española se sobrepuso y selló su juego con un gran primer servicio. Especialmente disputado fue el quinto juego, que finalmente cayó del lado español, sumando así la segunda rotura del set y sentenciando prácticamente el partido.

Con Paula de menos a más en el partido, Kudermetova se encomendaba a su servicio para seguir viva, pero no fue suficiente y la catalana cerró el partido exhibiendo un gran nivel y con un grito que lo decía todo.

En semifinales se medirá a la griega Maria Sakkari que en su duelo de cuartos eliminó a Yelena Rybákina (7-5, 6-4).