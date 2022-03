El torneo ATP Masters 1.000 de Indian Wells puede vivir en semifinales el esperado duelo entre los españoles Rafa Nadal y Carlos Alcaraz y para ello el mallorquín deberá superar al australiano Nick Kyrgios y el murciano al británico Cameron Norrie en los partidos de cuartos de final programados para la próxima noche y madrugada en España.

El choque del balear, quien a sus 35 años es el cuarto jugador del ranking ATP y este año ha ganado los 18 encuentros que ha disputado, el último por un doble 7-6 frente al estadounidense Reilly Opelka, comenzará no antes de las once de la noche, y a continuación jugará Carlos, no antes de las dos.