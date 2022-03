Julián Delmás, ante su pasado maño

Julián Delmás se enfrenta el sábado al club que le vio crecer, que le formó como futbolista y que le dio la oportunidad de debutar en el fútbol profesional. En declaraciones para El Periódico de Aragón, que pertenece, al igual que La Opinión, a la Editorial Prensa Ibérica, el zaragozano se ha sincerado sobre su cariño por el club maño, su extraña salida y su adaptación a la vida en Cartagena, lejos de casa por primera vez.

Delmás vistió la camiseta blanquilla durante todas las etapas de formación y para él sigue siendo una situación muy extraña enfrentarse al club en el que también debutó en el fútbol profesional. «Es un partido bonito en el que voy a intentar disfrutar y dar el máximo porque es mi deber profesional. Es inevitable que, como zaragocista que soy, la situación sea rara. Ya me pasó en La Romareda en la primera vuelta. Ya solo entrar en el vestuario del rival, tu ciudad, tu gente, el club en el que has estado tantos años… Es que es una sensación entre extraña y especial», asegura el jugador.

"Donde te dan confianza es donde rindes. En el Zaragoza jugaba por lesiones de algún compañero y después salía. Eso te hace no dar tu mejor versión", dice

El lateral derecho llegó al FC Cartagena después de una salida «un poco rara» del Real Zaragoza. «De un día para otro me abrieron las puertas y tuve que tomar la decisión de irme de casa y el primer año me costó tras no haber salido nunca de Zaragoza», asevera un contrariado Delmás. No obstante, Julián se toma esa etapa con deportividad y entereza, afirmando que entendió rápidamente la situación. «Hubo veces que me gané el puesto y contar con más oportunidades, pero era el entrenador el que tomaba finalmente las decisiones. Después se me abrieron las puertas ya vi claro que debía buscar mi camino fuera del Zaragoza y ya está», ratifica el futbolista.

Con la vista hacia delante, el defensor albinegro se muestra feliz con su situación en el FC Cartagena y confirma haber mejorado en muchos aspectos. «Creo que Delmás ha crecido mucho como futbolista en estos años. Esta temporada, en lo futbolístico y en lo personal, he crecido, estoy mucho más a gusto y se nota en el campo», asegura.

Centrado en la presente campaña, Delmás analiza el momento que vive en el conjunto cartagenero después de las dudas sobre su rendimiento y la llegada de competencia en su puesto, aunque demuestra su espíritu de equipo priorizando el colectivo. «Estoy contento a nivel individual, aunque como equipo nos está costando algo más y eso es lo importante. La competencia siempre es un estímulo, había tres laterales derechos y el nivel para jugar tenía que ser alto, ahora ha venido otro compañero y esa competencia es muy buena, te hace no despistarte y dar el máximo. En eso estoy ahora mismo», expresa Julián.

El zaragozano piensa que en el Cartagena ha encontrado su nivel gracias a la confianza de Luis Carrión desde su llegada. «Al final donde te dan confianza es donde rindes. En el Zaragoza jugaba por lesiones de algún compañero y después salía. Eso te hace no dar tu mejor versión. Se ve reflejado en el campo el buen rendimiento que estoy dando, tanto el año pasado en el tramo final como en la temporada actual», manifiesta.

En lo puramente futbolístico, Delmás asegura que será un partido muy competido e igualado después de la gran mejoría del equipo maño y el gran momento de forma en el que se encuentra. «Tienen mucha confianza y están haciendo bien las cosas, aunque nosotros en el Cartagonova somos fuertes. Lo van a tener difícil el sábado seguro», asevera.

En cuanto a las opciones del Cartagena y del Zaragoza por intentar llegar a las posiciones de play off, el lateral afirma que es muy difícil. «El Girona no ha fallado y detrás estamos muchos equipos, con enfrentamientos directos y está costando acercarse. El Zaragoza, como nosotros, va a pelear hasta el final por la sexta plaza», concluye Julián Delmás.

Dos goles y nueve asistencias en tres temporadas como blanquillo

El defensa del FC Cartagena Julián Delmás tuvo una etapa complicada con el primer equipo del Real Zaragoza. Después de una larga travesía por todas las categorías inferiores del club maño Julián llegó al filial, pero vio truncada su progresión con una cesión al Villanueva CF de Tercera División que le privó de su debut con el segundo equipo zaragocista. No obstante, su cesión tan solo duró un año y retornó al Deportivo Aragón -filial del Real Zaragoza-, con el que se mantuvo durante tres años en los que consiguió convencer al club para su promoción al primer equipo.

En una etapa que duró otros tres años, desde 2017 hasta 2020, Julián Delmás disputó 72 partidos con la camiseta blanquilla en los que logró dos tantos y nueve pases de gol jugando un total de 5.491 minutos.

Con el FC Cartagena, el lateral ya suma 51 partidos en solo dos temporadas y está muy cerca de igualar sus registros como jugador del Real Zaragoza. Dos goles y cuatro asistencias es el bagaje ofensivo del futbolista en su etapa como albinegro en un total de 3.684 minutos. Casualmente, su registro de tarjetas también es prácticamente idéntico. Delmás ha visto 11 tarjetas amarillas con el Zaragoza y 10 con el Cartagena mientras que ha sido expulsado el mismo número de veces: tan solo una vez en cada equipo por doble amarilla en ambos casos.