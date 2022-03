El tenista murciano, Carlos Alcaraz, sigue brillando en California llevándose un partido contra un Monfils muy exigente, sobre todo en el primer set que fue de mucho desgaste físico donde el francés consiguió poner en apuros al murciano, pero este supo mantener la calma y llevarse el set, En la siguiente manga, un Carlos Alcaraz, enchufado dejó sin ideas a Gael y consiguió imponerse al número 28 del mundo en solo dos sets (5-7 y 1-6).

El partido no comenzó de la mejor forma para Carlos Alcaraz, el primer juego se lo llevó su oponente, Monfils. El murciano supo reponerse muy bien y ganó el segundo juego con su saque, pero no pudo ponerse por delante, ya que sería el francés quien se impuso de nuevo en el tercer juego. El tenista español volvió a empatar el set con su servicio, pero otra vez la historia se repetía, Gael le respondió con su saque llevándose el quinto juego. El encuentro siguió esta dinámica hasta el noveno juego donde llegó el primer reto para Carlos, tenía que defender su saque si quería seguir vivo en este set, y así hizo el murciano, que puso el 5-5 en el partido para romper el encuentro con un break que puso a Carlos por delante en el marcador por primera vez sobre la pista. El tenista de El Palmar se la jugaba con su saque, tenía que defenderlo de nuevo, pero esta vez para llevarse el set, y el de Murcia no defraudó y venció al francés en la primera manga (5-7).

El segundo set fue un partido totalmente diferente, comenzó con un break de Alcaraz para llevarse el primer juego. Se llevó los dos siguientes juegos, con la segunda rotura de saque por parte del murciano, para llevarse este último punto. Carlos Alcaraz se puso 4-0 en la defensa de su servicio. Monfils intentó responder al partido ganando su servicio y sumando su primer juego al set, pero ya era tarde, el de El Palmar estaba muy metido en el partido y era el líder de la pista 2 de este tornero del master 1.000, llevándose el sexto juego, el quinto para la cuenta de Carlos dejando el marcador a cero. En el juego de partido Gael no pudo hacer nada para evitar la victoria de Alcaraz, y este se llevaría el set con un 6-1, llevándose así el partido y su pase a los cuartos de final e Indian Wells.

Carlos Alcaraz ya espera a su rival en los cuartos de final, que saldrá del ganador del partido entre Cameron Norrie y Brooksby.