El Real Murcia no sabe vivir sin Armando Ortiz

Dos veces ha decidido Mario Simón dejar en el banquillo a Armando Ortiz y dos veces ha rectificado el técnico del Real Murcia de forma rápida. Sucedió a finales de noviembre, cuando los murcianistas estaban inmersos en una gran crisis deportiva; y ha vuelto a pasar en estas primeras semanas de marzo, cuando las victorias no llegaban y los empates pesaban demasiado. Pero en ambas ocasiones, la suplencia de Armando Ortiz ha sido flor de un día. Ni siete días tardó el murciano en regresar al once titular.

Dejándose llevar por los debates alrededor de un futbolista con partidarios y detractores, fue en el Rico Pérez -21 de noviembre- cuando el entrenador madrileño quiso dar un golpe de timón dejando en el banquillo al capitán murcianista. Hasta ese momento, el centrocampista acumulaba once titularidades consecutivas, completando los 90 minutos hasta en ocho de ellas.

Pero, con Armando en el banco, sucedió todo lo contrario a lo que posiblemente pretendía Mario Simón. En vez de despertar y levantar el vuelo, el Real Murcia sufría la mayor derrota de la temporada al encajar un 3-0 que todavía duele a los aficionados murcianistas. No solo eso. Los granas se hundían en la clasificación cayendo a un histórico décimo puesto en la cuarta categoría del fútbol español.

Si Armando fue castigado en el Rico Pérez, el castigo le duró siete días, los mismos que transcurrieron entre el duelo frente al Hércules y el siguiente contra el Calvo Sotelo en casa. Aunque, teniendo en cuenta que Simón tiró de él para los últimos 21 minutos del choque en Alicante, la reprimenda apenas se alargó 70 minutos, los que estuvo en el banquillo del estadio herculano.

De vuelta a la realidad, Armando ha sido indiscutible en la mejor racha del Real Murcia en lo que va de liga. Completando los 90 minutos en las victorias ante el Calvo Sotelo, el Águilas y el Toledo, así como en el empate frente al Melilla. En ese mes de diciembre solo se perdió 55 minutos al lesionarse durante el duelo contra el Mancha Real. Abandonaba el terreno de juego en el 35, siendo sustituido por Fran García.

Recuperado a la vuelta del parón navideño, Armando siguió presente en todos los partidos granas. Fue el 13 de febrero cuando desapareció del once, pero en este caso por sanción. El capitán veía la quinta amarilla ante el Intercity y no podía participar en la victoria contra el Mar Menor en Nueva Condomina.

Solo siete días después, en Alzira, volvía a ser titular, algo que también ocurrió en el choque con el Socuéllamos, ante el que se empató en casa. Esa igualada hizo que se abriera el debate de siempre cuando los resultados empiezan a torcerse y que se pusiera en entredicho la presencia de Armando. Como ocurriera en noviembre, Mario Simón se dejó llevar por la presión de unos pocos y el capitán grana pagaba los platos rotos quedándose en el banquillo en la visita a Pulpí.

La no presencia en el once del centrocampista murciano - jugó 27 minutos- no fue la solución que muchos pensaban y el Real Murcia no pasaba del empate en el campo del Pulpileño. Posiblemente porque no mejoraron las cosas, Mario Simón se dejó de debates y este domingo incluyó de nuevo al capitán en el equipo titular.

Fue para recibir al Atlético Levante en Nueva Condomina. Dejando a Athuman de golpe fuera de la convocatoria y sin parte médico que explique la ausencia del medio -había sido titular en los cuatro últimos partidos-, Armando recuperaba su sitio en un centro del campo en el que se mantenía Ganet por segunda semana y en el que Julio Gracia no tiene competencia al ser una pieza fundamental.

Tras tres empates consecutivos, el Real Murcia volvía a la senda de la victoria gracias a un gol de Andrés Carrasco al inicio de la segunda parte. Poco después del tanto, Armando abandonaba el terreno de juego con unas molestias musculares y entre los aplausos de buena parte de la afición que sí reconoce los méritos del murciano.