La LFP deja al FC Cartagena con el tercer límite salarial más bajo de Segunda

El famoso límite salarial es, a la vez, una bendición y un rompecabezas para el FC Cartagena. Después de dos años en el fútbol profesional, el cuadro albinegro ha vuelto a ver disminuído su tope de gasto casi al mismo nivel que con el que comenzó esta segunda etapa en la división de plata. La última actualización de LaLiga después del mercado invernal ha situado el límite del Cartagena en 5,403 millones de euros, el tercer presupuesto más bajo de Segunda. Solo Lugo y Amorebieta tienen un presupuesto menor que los cartageneristas mientras que equipos con los que el Cartagena pelea por objetivos deportivos como Girona o Las Palmas están a años luz.

El límite de coste de la plantilla deportiva -LCPD-, más comunmente conocido como límite salarial, es la herramienta con la que LaLiga controla y garantiza la viabilidad de los clubes de Primera y Segunda División obligándoles a elaborar su propio presupuesto en base a sus ingresos y sus gastos. El dinero ingresado menos el dinero gastado da como resultado el margen que los equipos pueden gastar hasta la próxima actualización de presupuestos.

El conjunto cartagenero, al igual que todos los clubes profesionales en España, calcula su presupuesto sumando en primer lugar sus ingresos totales: cuotas de abonados, derechos televisivos, publicidad, patrocinios, ingresos de competiciones, ingresos de explotación y venta de jugadores. A este total se restan los gastos totales, entre los que se encuentran la compra de jugadores, gastos de explotación, amortizaciones, provisiones y personal no deportivo. La operación arroja el límite de dinero que el club puede gastar en la confección de su plantilla deportiva, dividida en inscribible -jugadores del primer equipo, primer y segundo entrenador y preparador físico- y no inscribible -filiales, bases y otras secciones como el FC Cartagena CB, el FC Cartagena CAB, etc-.

Tras las últimas operaciones del club del Cartagonova en el mercado de invierno como las marchas de David Simón, Antoñito y Kawaya y los fichajes de Cristóforo, Datkovic y Buffarini, sumado a otras actividades financieras del club, el límite salarial se ha visto reducido desde los 6,142 millones con los que contaba en verano hasta los 5,403 actuales.

La disminución de 739.000 euros en el tope salarial acerca al Cartagena al nivel del año pasado cuando comenzó la temporada con un límite de 5,228 millones y logró aumentarlo hasta los 5,716 tras el mercado invernal de principios de 2021. Después de aumentarlo hasta los 6,142 de cara a la presente campaña, la última actualización ha supuesto un duro golpe para el club de la ciudad portuaria.

Por otro lado, el bajo margen que maneja la dirección deportiva para armar un equipo competitivo con el mencionado límite es digno de admiración. La plantilla del FC Cartagena, con jugadores de la talla de Rubén Castro, De Blasis, Álex Gallar o Gastón Silva, nada tiene que envidiar a los ‘grandes’ de la categoría que le duplican, triplican o cuadruplican su presupuesto. De hecho, los albinegros han vencido en el presente curso a Almería o Eibar, con 10,336 millones y 30,156 millones de límite salarial respectivamente.

Además de ello, el Cartagena también supera en la clasificación a equipos con presupuestos muy superiores como Sporting -9,751 millones-, Fuenlabrada -7,118millones-, Leganés -26,443 millones-, Las Palmas -11,967 millones-, Huesca -18,667 millones-, o Málaga -12,789 millones-.

Orlegi Sports da por concluidas las negociaciones para comprar el Zaragoza

El grupo mexicano de empresas Orlegi Sports ha confirmado que se retira en su intención de comprar el Real Zaragoza tras no llegar a un acuerdo con el club para la adquisición de la mayoría de las acciones.

La idea del grupo empresarial era adquirir el 91% del capital del club maño para «construir un club de fútbol sólido, solvente e innovador», según un comunicado oficial del grupo, pero las sucesivas propuestas que han realizado no han llegado a buen puerto a pesar de no haber escatimado «esfuerzo alguno».

Jorge Más Santos, empresario estadounidense y propietario del Inter Miami de la MLS, parece el mejor posicionado para comprar el club aragonés.

Confirmado el horario del partido ante el Real Oviedo el domingo 3 a las 14.00 horas

LaLiga ha anunciado los horarios correspondientes a los partidos de la trigesimocuarta jornada de Segunda División en la que el FC Cartagena se enfrentará al Real Oviedo en el Cartagonova.

El horario asignado es el domingo 3 de abril a las 14.00 de la tarde, por lo que no estrenará el club cartagenero la nueva iluminación del estadio debido al horario, que supone disponer de luz natural.

Tampoco lo hará en el partido de este fin de semana contra el Real Zaragoza en el Municipal Cartagonova puesto que el horario, a las 16.00 de la tarde, tambien implica una gran cantidad de luz natural y no será necesario el apoyo de iluminación artificial. Las nuevas torres de luz tendrán que esperar quince días más.