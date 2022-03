Un espectacular Carlos Alcaraz barre a Bautista en Indian Wells

El murciano Carlos Alcaraz se aseguró el billete para los octavos de final del Masters 1.000 de Indian Wells tras derrotar a su compatriota y compañero de equipo en la Copa Davis, Roberto Bautista (6-2 y 6-0), en un encuentro, donde el de El Palmar no se arrugó y venció con total comodidad desplegando un increíble juego.

El jóven tenista de Murcia sigue dando pasos de gigante en sus aventuras por los grandes torneos, siendo su primera vez en unos octavos de final de un Master 1.000. El pupilo de Juan Carlos Ferrero solo necesitó poco más de una hora de partido para derrotar a Bautista. El murciano brilló sobre la pista, estando imparable en California, cometiendo tan solo 7 errores no forzados durante el choque.

Alcaraz llegó a esta cita después de eliminar previamente en segunda ronda al estadoundiense McDonald (6-3 y 6-3), en un partido que ganó con mucha comodidad, demostrando una gran seguridad en todas sus acciones y resolviendo las situaciones comprometidas ante un rival con mucha más experiencia en el circuito. El murciano mantuvo la línea de juego que está mostrando esta temporada.

El número 19 del mundo dominó todo el primer set ante Bautista. Empezó llevándose el primer juego logrando un break. El siguiente se lo anotó de nuevo el murciano, salvando una bola que le hubiese dado la rotura de juego al valenciano. El tenista de El Palmar continuó avasallando a su rival y se llevó el último juego con otro break , anotándose el primer set por 6-2, jugando totalmente cómodo y habiendo cometido solamente un error no forzado en los ocho primeros juegos.

El segundo set no cambió mucho con respecto al primero. Con un break, Carlos Alcaraz entró en el mismo llevándose el primer juego. Bautista no pudo hacer nada ante el juego valiente y atrevido del murciano, que también se metió el segundo juego en su bolsillo. Los tres siguientes juegos tuvieron el mismo dueño, Carlos Alcaraz, que llegó al punto de partido con un 5-0, y no falló. El de El Palmar, con un tenis impecable, se llevó el segundo set por un contundente 6-0, llevándose así el partido y avanzando a octavos de final, donde se medirá al francés Gaël Monfils, que dio la sorpresa al vencer al número uno del mundo, Daniil Medvédev (6-4, 3-6 y 1-6), quien perderá esa condición de líder mundial debido a esta derrota.

Monfils, de 35 años de edad, ocupa en la actualidad el número 28 del mundo. Comenzó esta temporada ganando el ATP 250 de Adelaida, en Australia, para después ser eliminado en los cuartos de final del Abierto de Australia por el italiano Matteo Berrettini, el mismo tenista que había derrotado en tercera ronda a Alcaraz. Su último torneo había sido el ATP 250 de Montpellier, donde cayó en octavos de final frente al sueco Mikael Ymer.

Tanto Carlos Alcaraz como Gael Monfils son dos jugadores con un estilo de juego similar, siempre buscando los golpes ganadores. El choque se disputará mañana miércoles en un horario por determinar. El ganador de este duelo se podría cruzar en cuartos de final con el griego Tsitsipas, número cinco del mundo, el británico Cameron Norrie o el georgiano Nikoloz Basilashvili.