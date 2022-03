Sito Alonso, entrenador del UCAM Murcia CB, destacó ayer la actuación de su equipo en la victoria frente al Morabanc Andorra, donde se recuperó «el esfuerzo y la intensidad» necesaria tras la derrota ante el Hereda San Pablo Burgos el pasado miércoles. «El partido de hoy es un claro ejemplo de mantener la agresividad, intensidad, dureza, responsabilidad... durante al menos esos treinta o treinta y cinco minutos en los que haces que tengas más dificultades de perderlo. Esa batalla la tenemos que ganar nosotros siempre, porque no podemos olvidar quiénes somos y cómo este club ha conseguido las cosas que ha conseguido, que es dando un extra mucho más alto cada día para jugar un partido y sobre todo cuando es en casa», explicó el técnico universitario tras el encuentro y añadió que «esto es lo que nosotros queremos y hay que copiar esta situación para el próximo partido que juguemos en un campo como es el del Fuenlabrada, hay que mantener esta intensidad siempre».

«Los equipos que vienen aquí tienen en su plantilla a jugadores espectaculares y tenemos que hacer un esfuerzo grande para pararles, porque si no estás al nivel de intensidad equiparada a la de ellos, no puedes competir. Por eso es importante cumplir todo a la perfección y si se pierde sea porque el otro equipo lo haya hecho mejor», aseguró en esta misma línea Sito Alonso.

El UCAM volvió a recuperar su solidez desde el primer cuarto, y el técnico madrileño explicó al regreso de Jordan Davis al quinteto inicial en lugar de McFadden tras dos partidos en la Liga Endesa. «Sería injusto si dijera que debe a esto, porque ante el Valencia en la Copa estuvo McFadden y la intensidad fue increíble. También ante el Barça, aunque nos llevó de lado a lado. Davis tiene algún problema físico de vez en cuando después de pasar el covid, donde no puede estar en la pista tantos minutos a la intensidad que le gustaba o que podía antes. Entonces, vas cambiando las situaciones. Ha salido Davis porque es capaz de defender a McIntyre, y lo ha hecho muy bien, al igual que todo el equipo. McFadden también cuando se ha emparejado con él. Simplemente ha sido para dar un poco más de energía, pero no porque McFadden no la dé, porque te da energía y una capacidad anotadora increíble», concluyó Sito Alonso ayer tras el partido.