Las salidas ‘matan’ al FC Cartagena

La enorme diferencia entre el desempeño como local y visitante del FC Cartagena está dejando al equipo de Luis Carrión sin opciones de pelear por el ambicioso objetivo del play off. Sus números en los dieciséis partidos en estadio ajeno se acercan más a los equipos de la zona baja de la tabla que a los contendientes por la promoción de ascenso. La imagen mostrada lejos del Cartagonova ha restado confianza al equipo durante toda la temporada y el pobre bagaje traducido en puntos ha mermado sus posibilidades enormemente.

El encuentro ante el Mirandés en Anduva trajo de vuelta al Cartagena más insípido. Escasa presión en campo contrario, nulo control en el centro del campo y demasiadas concesiones en defensa fueron los síntomas del conjunto cartagenero en Miranda, síntomas que se repiten con elevada frecuencia cada vez que los albinegros juegan como visitantes este curso. Los errores, cometidos por un equipo prácticamente novato en Segunda División, entrarían dentro de lo normal de no ser por el nivel que ha demostrado este grupo jugando en casa, y más aún habiéndolo mostrado la semana anterior contra el Eibar.

El Cartagena es uno de los conjuntos más irregulares de LaLiga Smartbank en cuanto al desempeño fuera y dentro de casa, lo que se refleja directamente en la clasificación y en las opciones de pelear las posiciones de privilegio: de los diez primeros clasificados, el FC Cartagena es el peor visitante, lo que le resta posibilidades contra sus principales competidores. Con nueve derrotas, tres empates y solo cuatro victorias en dieciséis encuentros, el Cartagena ha conseguido 15 puntos de 48 posibles, lejos de los 23 de la Ponferradina, los 21 del Ibiza o los 19 del Girona.

Los cartageneros anotan una media de dos goles por partido en el Cartagonova y menos de uno jugando como visitante

Más allá de los puntos conseguidos fuera de casa, las sensaciones que deja el conjunto albinegro con cada salida son preocupantes y se evidencian en varios parámetros del juego. En el Cartagonova, el equipo mantiene durante más tiempo la pelota con una media del 54 por ciento de posesión, mientras que cuando juega fuera solo llega al 51 por ciento. En casa, el equipo también se muestra mucho más goleador con 27 goles en 15 encuentros -lo que significa una media de casi dos goles por partido- por los 15 tantos en 16 partidos que ha conseguido fuera -por debajo del gol por partido-. Los goles encajados también disminuyen considerablemente en el estadio cartagenerista con 17 mientras que los 26 recibidos como visitante suponen una losa muy pesada.

Para no quedar en tierra de nadie y luchar por la ambiciosa meta del play off, el FC Cartagena tendrá que arreglar su rendimiento como visitante en lo que queda de temporada.

El Zaragoza, sexto clasificado en la segunda vuelta del campeonato

Dieciséis puntos suma el Real Zaragoza, rival el próximo sábado del FC Cartagena en el Cartagonova, en la segunda vuelta, una puntuación que le coloca, gracias a esas cuatro victorias seguidas que le han cambiado la vida y han instaurado el estado de optimismo e incluso de creencia en que la pomada de Torrecilla, y el play off para el resto del zaragocismo, es un objetivo, no exento de dificultades, pero que puede lograr, aunque para eso requiera de un tramo final del campeonato, de las 11 jornadas que restan, casi inmaculado, con no menos de siete victorias en el camino. De momento, en los diez primeros choques tras el ecuador, casi el intermedio de la vuelta, el Zaragoza de Juan Ignacio Martínez es el sexto clasificado.

Cuatro victorias, las últimas cuatro citas frente a Las Palmas, Sporting, Almería y Fuenlabrada, cuatro empates, contra Ponferradina, Valladolid, Ibiza y Málaga, y dos derrotas, con Mirandés y Leganés, componen el balance de los maños tras pasar por el ecuador de la competición. Un buen bagaje, que le ha permitido dejar ya la amenaza del descenso, que casi a mediados de febrero, el 11 en concreto y tras la jornada 27, llegó a estar a 4 puntos con el Amorebieta, para verse ahora a 12 de renta con la Real Sociedad B, olvidando de hecho y en la práctica cualquier temor en ese aspecto.