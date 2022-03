El Real Murcia consiguió una importantísima victoria en casa, venciendo al Atlético Levante con un solitario gol de Carrasco. El conjunto grana volvió a lograr los tres puntos tras estar tres jornadas empatando. El equipo jugó muy bien y así lo comentó su entrenador, Mario Simón: «Estoy muy contento con el partido desarrollado», dijo.

«El resultado se nos queda un poco corto por ocasiones y por llegadas», afirmó Mario Simón. El Murcia tuvo numerosas oportunidades para hacer más de un gol, pero no estuvieron del todo acertados los atacantes locales. Por otro lado, el Levante no generó numerosas ocasiones, salvo el larguero en el último minuto: «Aunque en alguna jugada aislada el Levante también ha tenido sus opciones, hemos sido superiores», añadió el entrenador del Real Murcia.

Pese a la victoria, el gesto feo del encuentro lo dejó la expulsión de Serna tras unas protestas desde el banquillo. El club está a la espera de la posible sanción que le caiga al jugador murciano. «Nos preocupa porque es un jugador que posiblemente perdamos para el domingo», manifestó Mario Simón sobre la tarjeta roja que recibió el guardameta.

Gallego fue de nuevo el portero titular, segunda titularidad seguida del guardameta murciano y de nuevo dejó la portería a cero y su entrenador habló acerca del murciano: «Una actuación notable como la semana pasada, no ha anotado gol, las pocas que ha tenido las ha solventado muy bien», dijo.

El Real Murcia se probó mucho con tiros desde media distancia. Armando, Ganet o Santi Jara fueron varios de los jugadores que lo intentaron con tiros lejanos, intentando sorprender al guardameta valenciano. «En esos pasillos interiores encontrábamos hueco y teníamos posibilidad de tiro y así lo entendieron, además de que recuperamos muchos balones en el centro del campo», comentó Mario Simón sobre el buen juego y las buenas intenciones de sus jugadores en el partido de ayer.

Otra mala señal que dejó el encuentro de ayer fueron las lesiones. Carrasco y Armando tuvieron que ser sustituidos en el segundo tiempo porque no pudieron continuar, y Mario Sánchez acabó tocado después del pitido final, Mario Simón dijo en rueda de prensa que solo son molestias que no hay que preocuparse: «Son todo sobrecargas, los jugadores se notaban cargados y de momento no hay ninguna lesión».

El Real Murcia salió a por el encuentro, dominando el partido. Llevó el control desde el principio al final del partido. Los jugadores que no entraron en la convocatoria como Héctor y Athuman, no fueron por lesión, sino por decisión técnica: «Elegimos a los mejores para el once inicial y para la convocatoria, queríamos ir a ser dominadores y a buscar la victoria», terminó diciendo el técnico murcianista.