17 de octubre. De esa fecha databa la última victoria del Mar Menor lejos del Pitín. Desde aquel triunfo in extremis ante el Mancha Real, casi cinco meses después, el conjunto costero no había dado una versión tan sólida a domicilio como la mostrada ayer ante el Toledo. Un resurgido Titi encaminaba la victoria con un remate de cabeza a la salida de un córner mediada la primera parte. El delantero murciano, cuya temporada había estado marcada por los problemas físicos, anotó su segunda diana del curso. No veía puerta desde el 3 de octubre en la visita del Marme al Álvarez Claro de Melilla. Alberto Vázquez puso el segundo en el tanteador como un golazo desde fuera del área, culminando una participación excelsa y cosechando los primeros puntos costeros en 2022.

Ante la ausencia de Edu Ubis por acumulación de tarjetas, Motos tuvo que retocar la punta del ataque apostando por Peque y Titi de inicio. Aunque los primeros acercamientos llegaron por bandas, con Loren y Alberto Vázquez especialmente activos, el veinte murciano anotó con la testa un córner botado desde la izquierda. El conjunto toledano, colista, también tuvo importantes acercamientos correctamente desbaratados por la zaga por un Rodri bastante seguro que suplió al lesionado Ackermann. El conjunto local buscó la reacción en el segundo acto con un par de remates de Andriu a balón parado. Sin embargo, Alberto Vázquez tomó especial protagonismo por la banda derecha y de sus internadas nació el segundo tanto. Un potente disparo del sanjaviereño desde fuera del área encontró la escuadra de la meta rival en el minuto 78. El gol sentó como un jarro de agua fría para el Toledo que se salvó del tercero en varias ocasiones. Álex Peque estrelló en el palo un fantástico envío de Vázquez. Con el Toledo desmembrado, el Mar Menor buscó las contras y pudo poner más tierra de por medio gracias a las claras ocasiones de Miguel Ángel Ballesta, Silvente o Abel López, ingresados en los últimos minutos. En los estertores del encuentro, Sergio León veía la segunda cartulina y el Toledo encontraba, segundos antes del pitido final, el gol de la honra en un remate de Migue García dentro del área. Con este resultado, el Mar Menor asciende a la quinta plaza, entrando en zona de playoff con 39 puntos, uno más que el Eldense. El combinado azul recibirá próximamente en el Pitín a un Marchamalo que se encuentra en zona de descenso pero que está atravesando un buen momento de forma.