El inusual caso del Europa Juvenil: un staff técnico casi todo mujeres

Hablando con el cuerpo técnico del Juvenil A femenino del Europa en la sala de prensa del Nou Sardenya, parece sencillo haber estado una vuelta entera en la máxima categoría sin perder un solo partido. Se expresan con naturalidad y con una sonrisa tranquila fruto de la satisfacción que provoca el trabajo bien hecho. En una competición que aglutina grandes marcas como FC Barcelona, RCD Espanyol o CF Damm, acumular 16 jornadas consecutivas sumando sus partidos como victorias o, en el peor de los casos, empates es una conquista titánica, más si se tienen en cuenta las diferencias económicas entre los clubes mencionados y las escapuladas.

Destacado es también que cuatro de los cinco componentes que conforman el ‘staff’ sean mujeres, y lo es porque se trata de un hecho inédito en la Preferente Juvenil. “Como mujer y amante del fútbol es algo bonito porque es complicado de ver. Cada vez es más común y ojalá se vaya normalizando. Es un orgullo pertenecer a este equipo. Ojalá poder seguir juntas porque construir esto no es fácil”, comenta Elba de Vega, preparadora física.

“La parte mala es que muchas veces nos hemos sentido menospreciadas por ser mujeres dirigiendo un equipo”, dice Pili Porta, segunda entrenadora, a lo que asiente Judith Acedo, preparadora física, con un “cada semana” para volver a pasar el testigo a la segunda entrenadora: “Siempre hay alguien que se ve con la libertad de decir según qué por ser mujeres. El otro día a Nany (técnica) le sacan una amarilla por protestar y al entrenador rival, por lo mismo, no”.

Un cuerpo técnico que abre camino

“Curiosamente cuando vamos a un campo siempre se suelen dirigir a Yannick -el quinto miembro del cuerpo técnico- como si él fuese el entrenador. Estaría bien que no fuera especial hablar de que hay un cuerpo técnico de cuatro mujeres. Yo no trabajo con ninguna de las tres por ser mujer, sino porque pienso que son las mejores y las que mejor me complementan”, interviene Nany Haces.

“Estaría bien estar abriendo camino”, dice Pili Porta, a la que se añade Nany Haces para reflexionar: “Estaría bien que lo estuviéramos abriendo porque el trabajo es bueno y no por ser mujeres. Prefiero que la gente diga ‘que bien trabaja este staff y anda son mujeres’ y no que digan ‘son mujeres, a ver cómo trabajan’. A mi me gustaría apostar por una manera de trabajar y no por el género”. Como dice Elba de Vega, “es cuestión de contratar profesionales”.

“La idea está un poco distorsionada y como no ves a mujeres en primera línea parece que no valen. Falta gente valiente en los clubes, sobre todo entre quienes lo dirigen. Gente que tenga tiempo para ver el trabajo que se hace. Si las mujeres no están en el máximo nivel y tú solo vas a buscar al máximo nivel la realidad es que nunca habrá mujeres. En la base hay muy buena gente para hacer el salto, solo hay que ir a verlas”, sentencia Nany Haces.

Un récord de máxima dificultad

Pili Porta cataloga lo que le está ocurriendo al Juvenil A femenino del Europa como “pequeño milagro”, a lo que Nany Haces apunta: “Hemos hecho algo que no había visto nunca en los años que llevo aquí. No perder ningún partido en una liga con equipos con más recursos que dan pie a tener jugadoras diferenciales”.

La aventura arrancó en verano con diez incorporaciones. “Es la temporada que empezaba con más dudas. Ni en los mejores sueños pensábamos llegar aquí”, valora Haces. También incorporaron a Elba de Vega, que había estado en el primer equipo, para llevar la preparación física junto a Judith Acedo, que cumple su tercera temporada en el club: “Cuando me lo propusieron no lo dudé, era una oportunidad. Trabajar juntas, aprender y estar en el Europa. Ha sido muy fácil y llevadero porque tenemos mucha comunicación. Ha sido como una alfombra roja”.

⚙️ Rotatives en marxa!



🗞️ Aquest cap de setmana surt el número de febrer de L'Escapvlat: protagonisme pel Juvenil A femení, entrevista a l'entrenador de porters del Primer Equip masculí, el recorregut de Sant Medir i molt més!#futbolcat #futfemcat #ViladeGràcia #SagradaFamília pic.twitter.com/ghUVDL17g5 — Club Esportiu Europa (@CEEuropa) 18 de febrero de 2022

“La pretemporada generó muchas expectativas, que se juntaron con la victoria ante el Barça en la primera jornada”, recuerda Nany Haces. Después de aquello, el Europa tuvo un tramo de temporada complejo donde tuvo que resolver hasta siete encuentros en los últimos minutos: “Los siguientes resultados nos hicieron poner los pies en el suelo porque vimos que estábamos en una fase muy inicial de lo que queríamos. Ahora somos fuertes porque al principio tuvimos partidos que se atascaron y nos dejamos puntos en campos no nos los tendríamos que haber dejado. Sabemos vivir en la adversidad conscientes de que hasta el último minuto puede pasar de todo”.

Un proceso de mucho trabajo deportivo complementado con el psicológico, algo que ha recaído más sobre Pili Porta, Elba de Vega y Judith Acedo, tal como reconoce esta última: “Hay mucha diferencia entre jugadoras a nivel de edad y mentalidad. Algunas son más maduras que otras y esa fusión nos ha ayudado a encontrar el equilibrio”. “Por momentos las emociones nos han hecho tener una visión distorsionada porque en realidad éramos un rival vulnerable y cualquiera, si no estábamos bien, nos podía ganar”, puntualiza Haces.

Fin a la imbatibilidad

La racha de imbatibilidad terminó en el primer partido de la segunda vuelta ante el Barça en el Nou Sardenya. “Fue una derrota dolorosa por el resultado”, concuerdan las cuatro. De nuevo afloraron las dudas, acrecentadas dos partidos más tarde con la derrota en campo del Girona (1-0). No ha sido hasta este fin de semana, logrando una holgada victoria en el campo del Levante Las Planas por 0-3, que el equipo ha vuelto a la buena línea. Pese a la importancia que se le dan a los resultados el cuerpo técnico asegura que el objetivo nunca ha pasado por ganar la Liga a final de temporada.

“La mayor recompensa es ver como jugadoras que el año pasado estaban desmotivadas, ahora han recuperado las ganas. El clima que se respira aquí, con el primer equipo pendiente de ellas, hace que estén en la situación ideal para sacar su mejor rendimiento”, dice Haces. Algo que comparte Pili Porta desde su perspectiva de segunda entrenadora y segunda capitana del primer equipo: “También es una recompensa ver como las jugadoras que has entrenado vienen a ayudarnos cada fin de semana”. “Que las futbolistas del Juvenil A estén siendo titulares con el primer equipo del Europa que se está jugando la liga es espectacular”, sentencia orgullosa Haces.