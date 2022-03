Con el Real Murcia acomodado en los puestos de play off, el murcianismo quiere más. Ayer, durante la celebración de la victoria ante el Atlético Levante, todos soñaban con llegar al liderato. Aunque no son capaces los granas de alcanzar esa posición, la esperanza no se pierde. Y además del triunfo grana se festejaron los empates de La Nucía y el Intercity, igualadas que hacen que los murcianistas se acerquen a tres puntos de esa posición privilegiada y con el premio del ascenso directo.

Fue Agustín Ramos, presidente del Real Murcia, el que desde un principio se mostró ambicioso. Mientras el máximo responsable siempre habló de luchar por ese primer puesto, los aficionados se dividían entre los conformistas y los que esperaban más. Ahora, ya disputándose la fase decisiva, el murcianismo quiere permitirse soñar. Ayer, desde el minuto 1, Nueva Condomina quiso jugar un papel importante. Apoyando a los suyos, implicándose, reprochándole el portero visitante las pérdidas de tiempo y viviendo el gol de Andrés Carrasco como el del resurgir. Luego, ya con los minutos pasando, se permitieron aplaudir a Armando cuando éste fue sustituido y disfrutar cantando al unísono del dominio grana con un ‘te quiero mucho’. Como no hay triunfo sin sufrimiento, cuando el colegiado pitaba en el último minuto una falta peligrosísima a favor del Atlético Levante, la respiración del estadio se paró. Solo se recuperó la vida cuando el balón se estrellaba en la madera y los tres puntos se quedaban en casa. Fue ya con la victoria en el casillero, cuando los jugadores se acercaron a la grada para agradecerles todo el apoyo dado.