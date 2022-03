El Jimbee Cartagena empata en su visita al Ribera Navarra FS (2-2). Un doble penalti a falta de tres segundos para el final hizo que los de Duda se dejasen dos puntos en su desplazamiento a Tudela, condicionado por la rigurosa expulsión a Raúl Jerez. En los últimos cinco partidos, es la tercera vez que los cartageneros logran este resultado. Con el reparto de puntos, los de Duda se acercan a la segunda posición de la clasificación, en manos de Viña Albali Valdepeñas, mientras que los de Pato, se rehacen de sus dos últimas derrotas en Liga y Copa del Rey, e igualan con Industrias Santa Coloma a puntos acechando los puestos de play off por el título.

Más allá de los primeros acercamientos de peligro en el arranque de los de Duda en los pies de Mellado y Solano, el partido transcurrió en sus primeros compases sin un dominador claro. Por su parte, los de Pato buscaron contrarrestar las dos primeras llegadas de su rival y lo hicieron con un envío que Gabriel Vasques no llegó por poco a rematar. Minutos más tarde, Anás lo iba a intentar con una ligera vaselina sobre Raúl Jerez. Con el transcurso de los minutos, los de Navarra fueron haciéndose con el dominio del juego y de las ocasiones. En el ocho, Uge a punto estuvo de embocar a gol una jugada con varios rechaces, sin embargo, fue dos minutos más tarde, en el diez, cuando David dispuso de la más clara hasta el momento para el Ribera Navarra FS con un disparo que no terminó de ver portería por escasos centímetros. Con un mayor protagonismo para la escuadra naranja en pista, Terry Prestjord iba a sumarse a la ofensiva de su equipo con un remate que no logró encauzar entre los tres palos tras el servicio de Gabriel Vasques.

Superado con éxito el empuje de los locales, el cuadro cartagenero volvió a llegar con peligro a la meta rival. En esta ocasión fue Jesús Izquierdo el que se plantó solo ante Marcao tras un robo a la salida de un córner, pero el portero brasileño le adivinó las intenciones al jugador del Jimbee. Tras el intento fallido de Jesús Izquierdo, Andresito logró adelantar a su equipo en el minuto quince tras aprovechar una salida en falso del guardameta rival para desde su propia pista inaugurar el marcador en el Ciudad de Tudela. A continuación, Solano pudo ampliar la cuenta, pero el meta local evito el tanto.

El paso por vestuarios dejó una salida muy activa del Ribera Navarra. El empate no tardó en llegar por la muy rigurosa expulsión de Raúl Jerez por una dudosa mano fuera del área. Con superioridad en la pista, el murciano David hizo el 1-1 (min. 21). Ya con igualdad numérica, los cartageneros intentaron reaccionar inmediatamente al tanto de su rival. Lucao tuvo dos claras ocasiones y el Jimbee Cartagena comenzó a sentirse cómodo.

Ya entrados en la recta final del partido, los visitantes lograron nuevamente colocarse por delante en el marcador. En el 34, Mellado apareció para con un disparo raso sorprender a Marcao y con ello poner el 1-2 . Con la desventaja de tan solo un tanto en el marcador, el portero-jugador fue la solución propuesta por Pato. A falta de tres segundos para el final, los árbitros señalaron la sexta falta del Jimbee Cartagena, lo que fue aprovechado por los navarros para, en botas de Terry Prestjord, anotar el definitivo empate a dos con Chispi, que había salido para sutituir a Raúl jerez, bajo los palos.