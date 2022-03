Menos empates y más goles en el Real Murcia

Lleva el Real Murcia desperdiciando balas en su pelea por alcanzar el primer puesto del Grupo V. Aunque la buena racha ya se alarga a doce jornadas, los cuatro empates en las últimas cinco semanas -tres de ellos de forma consecutiva- han provocado un frenazo en un equipo murcianista que no se puede permitir más fallos si quiere mantener intactas sus posibilidades a luchar por esa plaza que da el ascenso directo.

De vuelta a Nueva Condomina, el Real Murcia, que en el último partido en casa no pasó del 0-0 frente al Socuéllamos y que lleva dos semanas sin ver puerta, recibe a un Atlético Levante en dinámica positiva tras firmar tres victorias en cuatro jornadas.

Ante los levantinistas, el Real Murcia no solo tendrá que romper su racha de empates. Los de Mario Simón también están obligados a dejar atrás su sequía goleadora. No fueron capaces de marcarle al Socuéllamos pese a acumular ocasiones claras. Tampoco vieron puerta hace una semana frente al Pulpileño, donde faltó más acierto para llegar al área.

Hoy, ante la afición grana, será el momento de acabar con esa falta de gol para conseguir un triunfo que tendría valor doble. Por un lado, mantendría las opciones a seguir soñando con el liderato, ahora a cinco puntos. Por otro, no daría margen a que el Eldense y el Mar Menor, quinto y sexto clasificado, recortarán el colchón que hace que los de Mario Simón duerman tranquilos en la zona de play off. Esa renta cómoda de cinco puntos podría ser recortada si no se hacen los deberes en Nueva Condomina.

Para el choque de esta tarde, el técnico murcianista recupera efectivos. Miguel Serna volverá al once después de ser baja ante el Pulpileño por un problema en el codo. Se espera que también estén disponibles Boris, Zeidane y Dani García. La única duda es la de Héctor Martínez, aunque el central no está entrando en el equipo titular.

Con una defensa intocable, habrá que ver si Simón vuelve a apostar por Athuman, Ganet y Julio Gracia en el centro del campo o si prefiere darle una vuelta después de que la semana pasada ante el Pulpileño no se tuvieran los resultados esperados, y es que el ecuatoguineano, que recuperaba su sitio en el once un mes después de regresar de la Copa África, no estuvo a su mejor nivel.

Otra opción, dada la necesidad de ganar, sería romper ese trivote para ganar más alternativas en un ataque donde Andrés Carrasco, que no vive su mejor momento, podría compartir la delantera con Dani García, que lleva tres semanas quedándose fuera de la convocatoria, Boris o Zeidane.

Tendrá que recuperar el gol el Real Murcia justo ante uno de los equipos más sólidos. El Atlético Levante solo ha encajado 17 goles en 24 jornadas, unos números idénticos a los del propio Real Murcia. Solo La Nucía y el Intercity mejoran esa estadística. Además, los levantinistas llegan a NC tras ganar al Hércules (2-0) y al Eldense (1-3).