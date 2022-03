El UCAM Murcia CB ha logrado su primera victoria en casa de la segunda vuelta en la Liga Endesa, y lo ha hecho de la mejor manera posible. El conjunto universitario se ha vuelto a reencontrar con las sensaciones de anteriores partidos con un partido brillante frente al Morbanc Andorra y buena culpa de ello ha sido por la buena salida al encuentro desde el primer minuto. Al contrario que en los encuentros frente al Unicaja Málaga o el Hereda San Pablo Burgos, del pasado miércoles, el equipo de Sito Alonso ha mostrado un nivel de intensidad y concentración en defensa desde el principio que noqueó al cuadro andorrano por completo. El regreso de Jordan Davis al quinteto inicial, uno de los jugadores más destacados del encuentro con 11 puntos, permitió al cuadro murciano correr y castigar al Morabanc Andorra desde el inicio hasta lograr un triunfo importantísimo en los intereses del club murciano para no salirse de la lucha por los puestos que dan acceso al play off de la Liga Endesa, donde se sitúa ahora con 12 victorias. Además, este triunfo viene cargado de más mérito para el plantel universitario, ya que el alero Chris Czerapowicz no disputó finalmente el encuentro tras una acción de pasado miércoles en la que acabó tocado del tobillo derecho. No obstante, el jugador sueco participó en el calentamiento del equipo antes del inicio del partido con un vendaje compresivo y podrá recuperar a lo largo de esta semana al afrontar el UCAM Murcia su próximo partido este sábado, 19 de marzo, a las 18.00 horas, frente al Urbas Fuenlabrada en el Fernando Martín.

Primer cuarto El UCAM Murcia no pudo comenzar de mejor manera el encuentro frente al Morabanc Andorra. Con el regreso de Jordan Davis al quinteto inicial, en lugar de Thad McFadden, el equipo universitario se reencontró con sus sensaciones habituales en los dos extremos de la pista y pudo rebotear y correr para avisar al rival de sus intenciones desde bien pronto. El escolta norteamericano fue clave en este tramo del encuentro junto a un James Webb muy entonado también en las dos pinturas, lo que se tradujo en un parcial de 13-2 a los cinco minutos de partido frente a un Morabanc Andorra que ya se encontraba en bonus por faltas. El buen momento defensivo de los de Sito Alonso ante un equipo andorrano atascado para encontrar huecos, le permitió ampliar la ventaja en este tramo del primer cuarto con cinco puntos de Tomás Bellas y un triple de Rojas (25-8). El técnico universitario aprovechó este momento para 'cuidar' a Czerapowicz, tocado de su tobillo en el encuentro con el San Pablo Burgos, y dio entrada a Kostas Vasileiadis en la rotación. El alero griego respondió nada más entrar con una canasta en el primer balón que tocó y un triple en el segundo (30-10). El ritmo de partido se redujo en los últimos compases, aunque fue suficiente para que el UCAM mantuviese su ventaja (33-13).



Segundo cuarto El Morabanc Andorra arrancó algo mejor en el segundo cuarto y el guion se torció algo más a los tres minutos con un triple y tiro libre adicional de McIntyre tras una falta de Davis (37-21). El equipo de Sito Alonso perdió la fluidez en ataque y en defensa cada vez le costaba más interceptar los ataques del equipo andorrano, que se mantuvo cerca de poder rebajar la distancia en torno a los diez puntos de diferencia (39-25). Un triple de Clevin Hannah a la contra colocó el 41-28 a dos minutos y medio del descanso, y Sito Alonso lo cortó rápidamente al solicitar tiempo muerto tras el 8-15 de parcial en el global del cuarto. Las cosas no cambiaron demasiado tras la pausa, pero al UCAM le sirvió para cortar el ritmo de su rival y acudir al tiro libre por mediación de Jordan Davis. El escolta anotó los dos lanzamientos, aunque McIntyre pudo contrarrestar uno de ellos en la siguiente acción al sacar una falta sobre McFadden. A falta de 42.6 segundos para el descanso, el UCAM pudo 'salvar' en cuanto a puntos su primer mal momento en el partido, pese a que la sensación de superioridad no fue la de los primeros diez minutos frente al Morabanc Andorra (46-29).



Tercer cuarto Dos tiros libres anotados por Augusto Lima y un robo más canasta de Jordan Davis activaron al UCAM Murcia en un inicio de segunda parte que caminaba por la misma tónica que el anterior cuarto. El buen momento y la reacción la confirmó James Webb en la siguiente acción con un triple desde la esquina para colocar el 57-36 que obligaba a Eudal a solicitar tiempo muerto a los dos minutos y medio del tercer cuarto. Otro triple de McFadden, nada más regresar a pista, devolvió la ventaja al UCAM por encima de los 20 puntos y hacía presagiar un camino más cómodo para los de Sito Alonso en la fase decisiva del partido después de superar y salir airoso de su primer bache en el encuentro (62-38). A los cinco minutos de este periodo, Lima reactivó al Palacio con un mate, aunque Davis se marchó dolorido y tuvo que ser atendido en la zona de banquillos. Todavía así, el Morabanc Andorra se resistió a bajar los brazos y Sito Alonso tuvo que solicitar tiempo muerto tras encajar siete puntos consecutivos tras un triple de Crawford (66-45). El UCAM Murcia lo arregló elevando de nuevo su intensidad defensiva y cuidando el balón en ataque hasta encontrar su mejor opción de lanzamiento, como el que ejecutó McFadden tras capturar Cate un rebote ofensivo con el que se finalizó este periodo (71-47).



Último cuarto El partido no parecía correr peligro para el UCAM Murcia tras la ventaja de 24 puntos conseguida tras la primera media hora de juego, aunque los de Sito Alonso no aflojaron en ningún momento. Mantuvieron la concentración en defensa, pese a los arreones que intentaba imprimir el Morabanc Andorra en su última oportunidad de agarrarse a sus posibilidades, y cuidaron el balón en ataque. Muestra de ello fue el triple conseguido por Vasileiadis tras una buena acción grupal hasta encontrar al griego liberado (79-51). A falta de siete minutos para el final, el partido estaba prácticamente visto para sentencia y el UCAM acariciaba su primera victoria de la segunda vuelta en casa tras la derrota ante el Hereda San Pablo Burgos del pasado miércoles. A cinco minutos del final llegó un nuevo triple de Kostas Vasileiadis que elevaba el marcador del UCAM hasta los 85 puntos e invitaba a pensar que el equipo universitario podría alcanzar los tres dígitos por el tiempo que quedaba todavía por delante (85-55). Sito Alonso aprovechó este momento del partido para descansar a los jugadores más desgastados durante la semana por la disputa de sus dos encuentros (miércoles y domingo) y dio entrada a Rinalds Malmanis como pívot para estos últimos compases. El interior respondió con buenas acciones ofensivas que acabaron en canasta y el UCAM se quedó a las puertas de lograr los tres dígitos en la anotación (96-67).



