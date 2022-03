Sito Alonso: "En esta liga no se puede ganar un partido sin intensidad ni dureza"

Sin apenas tiempo para asimilar la derrota del pasado miércoles frente al Hereda San Pablo Burgos, el UCAM Murcia CB regresa de nuevo mañana al Palacio de los Deportes. El conjunto universitario recibe al Morabanc Andorra (12.30 horas, Movistar +) con el objetivo de conseguir de nuevo un triunfo frente a su público y mantenerse en la lucha en la zona noble de la clasificación durante este frenético mes en el que tiene que recuperar los encuentros aplazados por el coronavirus. Una de las claves para ello será la de recuperar su fortaleza atrás desde el comienzo del partido, algo que le ha costado en sus dos últimos encuentros. «Las cosas son mucho más sencillas de lo que buscamos analizar. Somos un equipo que necesita tener una manera de hacer las cosas con un nivel de intensidad que si lo bajamos nos hace vulnerables. El pasado miércoles tuvimos el mérito de pelear el partido hasta el final. Esa es la lectura positiva que hago, que siempre lo damos todo pase lo que pase», explicó el técnico universitario.

«Lo que tenemos que hacer es jugar, exponer nuestro plan de juego y nuestras habilidades. En esta liga no se puede ganar un partido sin jugar con dureza e intensidad. No tenemos que justificarnos en las decisiones arbitrales, sino que hay que ser valientes y duros». El UCAM Murcia podría contar con un nuevo hándicap para medirse al Morabanc Andorra ante la posible ausencia de Chris Czerapowicz. El alero del UCAM Murcia no pudo regresar al partido el pasado miércoles tras torcerse el tobillo en la captura de un rebote al término del tercer cuarto, y todo apunta a que su participación mañana en el Palacio de los Deportes será complicada. «Le han hecho pruebas y tiene mala pinta para llegar al partido del domingo, pero conociéndole hará todo lo posible por jugar», comentó Sito Alonso. Esta será la única semana del mes de marzo que el conjunto universitario no afronte dos partidos, ante la recuperación de los encuentros aplazados, por lo que el alero podría aprovechar estos días para su recuperación con vistas al partido del próximo sábado 19 frente al Urbas Fuenlabrada (18.00 horas) si no llega a tiempo para medirse mañana al Morabanc Andorra.

Sobre el rival, Sito Alonso comentó que el conjunto andorrano «tiene muy buena plantilla y jugadores con experiencia en competición europea. Tendremos que hacer las cosas bien y jugar a un nivel muy alto para ser competitivos ante un equipo que viene jugando muy bien» y añadió que «tenemos que intentar adoptar como equipo una buena mentalidad desde el primer cuarto. Hay que confiar y hacer creer a la afición que podemos ser competitivos hasta el final».