Mario Simón: "Somos el Real Murcia y tenemos que salir a ganar siempre"

El Real Murcia tratará de volver a la senda de la victoria después de los dos últimos empates cosechados que, como admitió Mario Simón, «han generado sensación de rabia e impotencia» dentro de la plantilla. Los granas tendrán un partido muy importante ante el Atlético Levante (17.00, Footters), donde intentarán acercarse al liderato del Grupo V de Segunda RFEF.

Buenas noticias para el técnico, que recupera a Miguel Serna y Dani García, dos jugadores muy importantes en el esquema. «Serna ya no tiene nada. Es un jugador que recuperamos de cara al domingo. Dani ha hecho la semana con normalidad, que es algo que le estaba costando en el último mes. Nos da polivalencia, trabajo entre líneas, llegada… Es el segundo máximo goleador y nos da opciones diferentes a los demás», explicaba.

Los dos últimos empates han dejado al Real Murcia con un sabor agridulce por la forma en la que se producen. «Las dos últimas semanas son sensaciones de rabia e impotencia. Te vas con la sensación de que has hecho ocasiones suficientes como para ganar un partido».

Se enfrenta el Real Murcia a uno de los rivales más talentosos. «Viene un gran rival, un filial de Primera División con un nivel muy alto. Es de los partidos más difíciles que nos queda por jugar aquí en casa. Ese cambio de entrenador ha hecho que varíe un poco su juego, pero vienen en buena racha. Tienen mucha velocidad y en este tipo de escenarios les suele gustar», exponía.

Sobre la posibilidad del liderato, Mario Simón declaró que «a todos nos gustaría ganar todos los partidos y ser líderes, pero eso no es real. A nivel de plantilla y club, estamos concienciados de que es muy importante». Para la recta final de campeonato, Simón pide más protagonismo de su segunda línea. «Tenemos jugadores con disparo, con llegada y calidad. Necesitamos que gente de la segunda línea, que el balón parado, nos ayuden a hacer goles en esta recta final», expresaba.

Pese al actual momento de Andrés Carrasco, que no está muy acertado de cara al gol, no pierde la confianza Mario Simón en él. «Andrés Carrasco tiene una ambición muy alta con este proyecto. Andrés Carrasco es gol y confiamos plenamente en él», sentenciaba. Pablo Ganet ha vuelto a ser convocado con su selección, algo que no gustó en el Murcia y están intentando solucionar. «Le llegó la convocatoria y el club está trabajando para que no se vaya a esos amistosos con Guinea Ecuatorial. Creemos que el club ha sido muy permisivo y que la prioridad ahora es el Real Murcia. Así se lo hemos hecho saber a él y a su federación», finalizaba.

Héctor Martínez será duda para el partido ante el filial granota por un golpe en la nariz

Por otra parte, la mala noticia se la lleva con Héctor Martínez. El central se dio un golpe en la nariz durante un entrenamiento de esta semana y será duda hasta el último momento. «La única duda es la de Hector, que se dio un golpe en un entrenamiento en la nariz y tenemos que ver cómo llega de aquí al domingo. Pero eso, la semana ha ido muy bien, todos con una buena actitud y conscientes de que es un partido muy importante», explicaba Simón sobre el central y el partido.