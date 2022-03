El UCAM Murcia, ante una recta final de liga de infarto

El UCAM Murcia no hizo los deberes en febrero. Con un calendario idóneo, con tres partidos en casa ante rivales asequibles, no consiguió ni un solo punto. Es cierto que ha empezado marzo con buen pie, ganando fuera de casa después de medio año ante el Sevilla Atlético, un rival directo por la permanencia. Pero al no haber hecho los deberes en su debido tiempo, la situación que se le avecina al conjunto murciano es más que complicada. Y es que, en la segunda vuelta, aún tiene que jugar ante el top-5 del grupo.

El equipo universitario está a cinco puntos de la salvación y lo que le viene por delante es un auténtico rally en el que tendrán que hacer un ejercicio de fe para salir de la delicada situación que atraviesa. Aún tiene que disputar el partido de vuelta ante los mejores rivales del Grupo II. El Villarreal B, el Albacete, el Andorra, el Atlético Baleares y el Nástic de Tarragona. Cinco rivales que serán muy complicados a la hora de rascar puntos. Por fortuna, todos son en La Condomina salvo el del Andorra. En casa el equipo murciano ha conseguido la mayor parte de sus puntos y muestra una imagen muy diferente a cuando juega fuera. El mes de marzo será clave para el devenir del curso, pues se enfrenta a Villarreal B el (domingo, 12.00) y al Albacete, el viernes 25 de marzo. Ante el Nástic será en abril y contra el Andorra, en mayo. Los resultados obtenidos contra cada uno de estos cinco equipos no dan pie al optimismo, ya que, en la primera vuelta, el UCAM Murcia tan solo fue capaz de puntuar ante el equipo del Principado y los tarraconenses, donde fueron capaces de rascar un punto en cada encuentro. Ante Albacete, Atlético Baleares y Villarreal B, sufrió tres derrotas. El calendario se complicará con el paso de las jornadas también por la zona baja. Y es que el UCAM tiene que jugar contra los tres equipos que marcan el descenso actualmente, que son el Real Madrid Castilla, el Atlético Sanluqueño y el Cornellà. Además, también le queda su partido ante el Real Betis B, colista del grupo, el Costa Brava, penúltimo, y el Linares, que está en puestos de descenso. Partidos clave que pertenecen a su lucha y que deberá solventar en su gran mayoría para no caer a la cuarta categoría del fútbol español. La Primera RFEF se verá ahora por Fuchs Sports Footters, plataforma donde hasta ahora se emitían todos los partidos de la Primera RFEF, anunció en un comunicado problemas con Fuchs Sports, empresa que se hizo con los derechos y los cedió posteriormente tras no poder retransmitir los partidos del pasado martes. Sin embargo, fue la propia Fuchs Sports la que hizo oficial minutos más tarde que, a partir de ahora, todos los encuentros, empezando por los de este viernes, se verán a través de su plataforma de manera totalmente gratuita hasta el final de temporada tras estas desavenencias.