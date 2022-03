Al Real Murcia tampoco le activan los cambios

Era un convencimiento unánime que el Real Murcia había incrementado el potencial de su plantilla con sus movimientos durante el pasado mercado invernal para intentar pelear por el liderato del grupo IV de Segunda RFEF en el segundo tramo del calendario. Sin embargo, sobre la práctica, eso no se está traduciendo en resultados. Y es que el conjunto grana se ha atascado en el mismo tramo que en la primera vuelta, donde llegó a encadenar cuatro semanas sin ganar, y tan solo presenta una victoria en las últimas cinco jornadas. Cierto es que los de Mario Simón no pierden desde noviembre, pero el hecho de encadenar tantos empates -acumula tres consecutivos con el de la pasada jornada en Pulpí- no le permite todavía entrar de lleno en la lucha por el liderato cuando recibirá este domingo (17.00 horas) a un Levante B que viene de dar la sorpresa frente al Hércules.

De sobra es conocido que el entrenador grana no es partidario de grandes cambios en sus planes, pero sí que ha intentado agitar el árbol en las últimas semanas. Ya sea por obligación, con la llegada de lesiones o sanciones, o por probar cosas distintas, el Real Murcia ha tenido que variar su once en las últimas jornadas. Aunque no ha encontrado el efecto deseado, sobre todo en la parcela ofensiva. La sala de máquinas es lo que más variantes está provocando en los esquemas del entrenador madrileño con el cuarteto formado por Ismael Athuman, Armando Ortiz, Julio Gracia y Pablo Ganet. Frente al Alzira, Yugo Socuéllamos y Atlético Pulpileño, Mario Simón apostó por la entrada de tres centrocampistas. En los dos primeros fue Pablo Ganet el que se quedó fuera de esa terna, mientras que en el encuentro disputado en Pulpí fue Armando Ortiz el que arrancó el partido desde el banquillo. Hay que remontarse a los duelos frente al Intercity y el Mar Menor para encontrar tan solo dos de estos cuatro jugadores en el once. Aunque la respuesta a esta situación era más que obligada para el técnico, ya que en el partido frente a los alicantinos fue Athuman el que tuvo que cumplir un partido de sanción por acumulación de amarillas, mientras que el jugador murciano hizo lo propio frente al cuadro sanjaviereño una semana más El conjunto grana ha conseguido una victoria en cinco partidos Por lo que fueron Julio Garcia y Armando los que disputaron el duelo frente al Interctiy, mientras que fue Athuman la pareja del sevillano frente al Mar Menor. Cierto es que la pérdida de protagonismo de Dani García, quien se quedó fuera de la convocatoria en el partido frente al Atlético Pulpileño, ha sido lo que ha hecho cambiar de ida a Mario Simón en los últimos tres encuentros. Uno s partidos en los que Santi Jara se había ganado un sitio en el once inicial, tras su regreso en el mercado invernal, y que ante el Pulpileño arrancó también desde el banquillo en lugar de un Juan Fernández que regresó al once en Pulpí tras ser uno de los revulsivos frente al Alzira y Socuéllamos. Frente al conjunto manchego, el técnico madrileño también apostó por dar entrada a un Zeidane Inoussa que había dejado detalles interesantes en sus primeros minutos como grana. Sin embargo, al dar positivo por coronavirus la pasada semana, Mario Simón no pudo darle continuidad a esa idea tras su aparición en el once inicial en casa frente al Socuéllamos. En la delantera, también Andrés Carrasco se vio obligado a tener que parar por sanción frente al Alzira, pero la entrada de Boris Kouassi no palió la crisis de un equipo que vuelve a atascarse con el gol con tres partidos sin ver portería de los últimos cinco disputados.