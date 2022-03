Jimbee busca hoy la ‘final-four’ en el pabellón de La Bombonera

Jimbee Cartagena disputa hoy (19.00 horas) los cuartos de final contra Jaen FS en el Pabellón Wsell de Guimbarda -más conocido como La Bombonera- en la búsqueda de un hueco en la final a cuatro, donde nunca antes ha estado. En la vuelta al mítico pabellón cartagenero, Duda no podrá sentarse en el banquillo y cumplirá el segundo partido de la sanción impuesta ante Fútbol Emotion Zaragoza. La eliminatoria, a partido único, será una batalla a todo o nada entre dos equipos que se conocen muy bien.

Llegó el momento clave de la temporada en el que Jimbee Cartagena tiene que demostrar su intención de luchar por los títulos. En una Copa del Rey en la que ya no están Inter, ElPozo ni Barça, Jaén FS parece el último gran escollo para plantarse en la ‘final-four’ por primera vez en la historia del conjunto cartagenero y postularse como favorito. No obstante, el equipo jienense no se lo pondrá nada fácil a los de Duda.

Los andaluces han sido verdugos de Jimbee Cartagena en las dos últimas temporadas eliminando a los del Palacio por 4 a 2 en octavos en la campaña 2020-21 y por 2 a 1 en cuartos en el curso 2019-20. La diferencia con respecto a esas dos eliminatorias está en el escenario: ahora Jimbee será local.

Los meloneros no solo contarán con la ventaja de ser locales, sino que también volverán a la que fue su casa en sus primeros cuatro años de vida y que está considerada como la casa del equipo. La Bombonera volverá a ser testigo de un partidazo, que además supone la reedición del encuentro de la temporada 2013-14 en el que Jimbee -que aún militaba en Segunda- eliminó a Jaén de la Copa del Rey por 4 a 1 con los dobletes de Matia y Enrique.

Además de la sanción de Duda, que llevará a Rafa a sentarse de nuevo en el banquillo, Jimbee tiene las bajas de Meira, Juanpi, Javi Mínguez y Saiotti, de larga duración.

En el encuentro liguero entre Jimbee y Jaén, disputado hace tan solo dos semanas, los cartageneros se llevaron la victoria con suspense por 5 a 6 en el Olivo.