"El Barça es favorito, pero hay que competir. La parte del cuadro no es nada fácil", asumía este miércoles Jordi Torras, el mánager deportivo del equipo azulgrana, el líder de la primera vuelta, el candidato número uno al título y el bloque más potente, pero alertado por el camino peligroso por el que circula su recorrido en la Copa de España.

Es el mismo que el del Jimbee Cartagena, su adversario en cuartos de final, el Movistar Inter, el actual campeón, y el Palma Futsal, que protagonizan el otro duelo por esa zona del torneo.

Por el otro lado, el Viña Albali Valdepeñas ejercía de cabeza de serie. Su adversario en los cuartos de final será el Jaén Paraíso Interior, el anfitrión del torneo que se disputará del 31 de marzo al 3 de abril en el Olivo Arena de la ciudad andaluza y el único campeón -dos veces- en los últimos once años que no ha sido el Barça o el Inter.

ElPozo Murcia, a la vez, se medirá al Aspil Jumpers Ribera Navarra. Los ganadores se cruzarán en las semifinales. Es un cuadro aparente e indudablemente más sencillo.

Al revés que el otro. En él están Barça e Inter, los dos finalistas de la pasada Copa de España, que ganó el conjunto madrileño con una exhibición ante los azulgranas, aunque el presente los posiciona en lugares dispares en la actualidad (el Barça es el líder de la Liga y el Movistar Inter es noveno). Pero también el tercero de la clasificación de la Liga, el Jimbee Cartagena, y el subcampeón de la Supercopa de España, el Palma, derrotado por el Barça en la final el pasado 27 de febrero.

"El Cartagena es un primer rival muy duro. Ya sabemos lo que va a costar. Es un equipo muy compacto, bastante físico, defensivamente son muy fuertes y en ataque tienen jugadores muy potentes. Es un equipo muy bien trabajado", analizó Jordi Torras en declaraciones a los medios oficiales del Barça. Su equipo fue finalista de las últimas tres Copas de España, de las que ganó dos y perdió una, en la última edición en el WiZink Center.

En el sorteo, el Cartagena bien podría haber sido el otro cabeza de serie que le hubiera permitido esquivar hasta una hipotética final a un equipo de la enorme dimensión del Barça, pero falló en el momento decisivo, en el partido que le quedaba por recuperar de la primera vuelta contra el Futbol Emotion Zaragoza, hoy penúltimo en la tabla, al que ganaba por 5-3 a 42 segundos del final y con el que igualó 5-5 al final. Incluso erró un penalti a 7 segundos. La diferencia es jugar contra el Barça, como le ha ocurrido, o haberlo hecho contra otro adversario.

INTER-PALMA, POR QUINTA EDICIÓN CONSECUTIVA

La magnitud de esa parte del cuadro, además, crece porque ahí también figuran el Inter y el Palma, enfrentados en otro de los cuartos de final. Por quinta edición consecutiva se miden en el torneo. En todas venció el conjunto madrileño, el más campeón de todos (hasta en once ocasiones ha levantado este título) y el último campeón.

En su precedente más reciente en esta competición contra el Palma, en la edición de 2021, se impuso por penaltis tras el 3-3 del tiempo de juego. Fue en las semifinales, como el 1-4 en 2018. En cuartos, el Inter ganó por 1-0, en 2020, y por 3-2, en 2019.

Ahora aguarda la enésima revancha. También la reivindicación que necesita el Inter, en una crisis indudable en la Liga, clasificado a última hora del último partido, el pasado miércoles por 0-1 ante el Osasuna Magna, para la Copa de España, cuando hace dos semanas ni siquiera dependía de sí mismo. Y el salto que pretende dar el Palma, cada vez más cerca de los títulos, de la culminación de un proyecto que crece en ambición cada curso. Los penaltis lo privaron de la Supercopa de España el pasado 27 de febrero en la final contra el Barça.

"Otra vez con el Inter. Esperemos que esta vez seamos capaces de eliminarlos. Evidentemente, el Inter se ha mostrado muy irregular, sobre todo esta primera vuelta, ahora está algo mejor, creo que es un aspirante al título por su plantilla y porque ese peso de entrar en la Copa ya se lo ha quitado, y va a ser un rival bastante difícil. Nosotros tenemos que llegar bien, en la línea que estamos últimamente, y es una eliminatoria al 50 por ciento. Si llegamos bien, hemos demostrado más que suficiente para hacerle frente a Inter y a cualquier rival", valoró Antonio Vadillo, el técnico del conjunto balear.

ELPOZO, CONTRA EL RIBERA NAVARRA Y ONCE AÑOS DE SEQUÍA

Desde 2010, en Santiago, ElPozo Murcia no ha vuelto a ganar la Copa de España. Ha jugado seis de las últimas once finales, pero se ha quedado ahí, al lado del título y del éxito que se le resiste desde entonces y que anhela cada vez que entra en juego en una competición apasionante, en la que siempre aspira a lo máximo. No hay otra para el bloque murciano, que se enfrentará ahora en cuartos de final al Aspil Jumpers Ribera Navarra.

El equipo de Tudela es una de las revelaciones de la temporada, clasificado para la Copa de España y entre los ocho primeros de la tabla en la actualidad, dispuesto a desafiar a ElPozo y a cualquier oponente en su ilusionante participación en el torneo. En la primera vuelta liguera, el equipo murciano se impuso por 1-3.

Ambos comparten zona del cuadro con el Viña Albali Valdepeñas. Es el subcampeón de la Copa de España de hace dos años y el flamante segundo de la clasificación en la Liga, a tan solo cuatro puntos del firme liderato del Barça, con tan solo cuatro derrotas en sus 17 encuentros de esta campaña y ya dentro de la Final a Cuatro de la Copa del Rey, a la que accedió este mismo martes con un triunfo por 4-0 ante el Real Betis.

El equipo de David Ramos, consolidado entre los mejores desde aquel imponente e increíble subcampeonato de Liga que consiguió en 2020, jugará en los cuartos de final frente al Jaén Paraíso Interior, que ejerce como local, ante su numeroso público y ante el desafío que ya completó dos veces en el pasado, cuando en 2015 y 2018 se proclamó campeón de la Copa de España, primero contra el Barça y después contra el Inter. Quiere más. En su casa.

- EMPAREJAMIENTOS DE LA COPA DE ESPAÑA DE FÚTBOL SALA:

- CUARTOS DE FINAL:

. Jueves 31 de marzo:

Barça - Jimbee Cartagena

Movistar Inter - Palma Futsal.

. Viernes 1 de abril:

Viña Albali Valdepeñas - Jaén Paraíso Interior

ElPozo Murcia Costa Cálida - Aspil Jumpers Ribera Navarra

- SEMIFINALES:

. Sábado 2 de abril:

Ganador Barça/Cartagena - Ganador Inter-Palma

Ganador Valdepeñas/Jaén - Ganador ElPozo/Ribera

- FINAL:

. Domingo 1 de abril:

Ganador semifinal 1 - Ganador semifinal 2.