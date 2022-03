El UCAM Murcia CB ha caído derrotado en el Palacio frente al Hereda San Pablo Burgos en un partido que se decidió en el último minuto (83-89). Ambos equipos llegaron empatados a los últimos sesenta segundos de juego y en ese escenario se movió mejor el cuadro burgalés, que aprovechó los triples de Vítor Benite y Alex Renfroe para llevarse un triunfo vital en su lucha por escalar en la clasificación. No fue nada fácil para los universitarios el partido planteado para los de Paco Olmos, más aún cuando tuvieron que cambiar todo el guion preparado al quedarse 'fuera de juego' a los dos minutos de partido Augusto Lima al cometer tres faltas en este tramo del choque. Aún así, fue una lucha intensa, con un constante intercambio de canastas que pudo caer hacia cualquier lado. Pero al UCAM le faltó gestionar mejor su ventajas y, sobre todo, sus emociones, en el regreso a su casa a la competición tras un mes y medio. No obstante, hasta cuatro jugadores lograron superar la barrera de los dobles dígitos como James Webb (11), Nemanja Radovic (10), Thad McFadden (12) y Emanuel Cate (16), aunque no fue suficiente para superar a un cuadro burgalés que también tuvo repartida su anotación. Además, la mala noticia fue la lesión de Chris Czerapowicz, quien se marchó dolorido del tobillo en la lucha por rebote en al que apoyó mal su articulación. El UCAM se medirá este domingo (12.30 horas) al Morabanc Andorra también en el Palacio de los Deportes.

Primer cuarto El guion del partido se torció muy pronto para el UCAM Murcia con la tercera falta de Lima en apenas dos minutos. Las tres infracciones del pívot brasileño, una de ellas en ataque, hicieron cambiar de planes a Sito Alonso con la entrada de Cate al encuentro mucho antes de lo esperado (3-4). Al técnico universitario no le gustaba lo que estaba viendo sobre la pista, ya que en los primeros compases estuvo siempre muy activo intentando corregir a sus jugadores ante un Hereda San Pablo Burgos muy consciente de lo que tenía que hacer para poner en apuros al cuadro murciano. Gamble empezó creando muchos problemas en la pintura, mientras que un acertado Vitor Benite dio la primera ventaja al cuadro burgalés (9-14). Sito Alonso dio entrada a Tomás Bellas y Jordan Davis para ganar más empaque defensivo, y lo consiguió. El UCAM reaccionó muy pronto sobre la marcha, elevó su nivel atrás y, apoyado en varias acciones con el aliento del público, se metió de lleno en el partido con varias acciones de nivel en las dos canastas (18-18). Aún así, el primer asalto fue para el Hereda San Pablo Burgos gracias a los dos triples consecutivos convertidos por Marc García (20-24). 💥 ¿Un 2+1 volando? ¡Marchando!@WassupWebb eres un sobrao'



📺 @MovistarPlus #LigaEndesa#ListosParaRomperla pic.twitter.com/pwRs7oiDbb — Liga Endesa (@ACBCOM) 9 de marzo de 2022 Segundo cuarto El constante intercambio de canastas entre ambos equipos y el frenético ritmo de partido se mantuvo en el inicio de un segundo cuarto en el que al UCAM Murcia le costó llevar la iniciativa pese a responder bien al terreno que le llevaba su rival (28-30). Un triple desde la esquina de Czerapowicz adelantó en el marcador a los de Sito Alonso a seis minutos del descanso, mientras que el cuadro burgalés comenzaba a acusar en ataque el ritmo impuesto durante el inicio del encuentro. Sito Alonso devolvió a pista a Isaiah Taylor, aunque no surtió el efecto deseado y el San Pablo Burgos se volvió a marchar en el marcador con un triple de de Rabaseda (31-37). Un triple de Webb cortó la mala racha para los universitarios y Cate alcanzó los dobles dígitos en la anotación con una buena acción por dentro a dos minutos del descanso (36-39). Ambos equipos entraron en bonus en este tramo del partido y el pívot universitario no falló en su primera visita al tiro libre. El UCAM volvió a elevar su nivel defensivo con un James Webb acertadísimo ante Jarrell Eddie, pero se quedó sin tiempo en la última posesión y se marchó por debajo en el marcador al descanso (41-43). ¡Descanso! | #LigaEndesa



4⃣1⃣ @UCAMMurcia

4⃣3⃣ Hereda @SanPabloBurgos #ListosParaRomperla pic.twitter.com/jQSMqUoxtY — Liga Endesa (@ACBCOM) 9 de marzo de 2022 Tercer cuarto La reacción del UCAM Murcia no se hizo esperar en el inicio de la segunda parte y en tan solo dos minutos logró empatar el partido por mediación de Isaiah Taylor para más tarde adelantarse en el marcador al transformar una antideportiva (44-43). En la posesión, McFadden se sacó de la chistera otra canasta más tiro adicional y eso fue lo que terminó por dar la iniciativa a un UCAM que contaba de nuevo en su quinteto con Augusto Lima después de las tres faltas cometidas en el primer cuarto (47-43). El Hereda San Pablo Burgos entró en bonus a seis minutos para finalizar el tercer cuarto, por lo que el equipo murciano jugaba con esa baza a su favor al ir al tiro libre en cada infracción que cometiesen los visitantes (49-45). Eso hizo Sadiel Rojas nada más regresar del tiempo muerto solicitado por Paco Olmos, aunque el cuadro burgalés avisó de nuevo anotando dos acciones consecutivas hasta que McFadden consiguió un triple (54-49). Lima cometió su cuarta falta en el minuto seis del tercer cuarto, por lo que regresó Cate a pista antes de que Webb anotase otro triple (57-52). En este tramo el UCAM se atascó en ataque y fue Sito Alonso el que tuvo que cortarlo al encajar un parcial de 0-4 tras una pérdida de Taylor. El equipo burgalés se llegó a poner por delante, antes de que Davis lo volviera a igualar (59-59). Sin embargo, llegó otra mala noticia para el UCAM cuando Czerapowicz se tuvo que retirar dolorido de su tobillo al caer mal tras capturar un rebote. El equipo murciano no acertó en sus dos últimas posesiones del cuarto, y se marchó a los últimos diez minutos por detrás (59-63). 💪 ¿Qué te vas a poner en el camino de Landry Nnoko? Allá tú. Yo no lo haría...



📺 @MovistarPlus #LigaEndesa#ListosParaRomperla pic.twitter.com/FEuunS1pII — Liga Endesa (@ACBCOM) 9 de marzo de 2022 Último cuarto Cuando el UCAM trataba de dar un golpe de autoridad en el inicio del último cuarto, un triple de Rabaseda apagó los ánimos en el conjunto universitario (63-68). Todavía así, el equipo murciano lo siguió intentando pese las dificultades que se encontró a la hora de cerrar el rebote en este tramo. Nnoko no perdonó en la pintura ante Cate, al sacar una canasta más tiro adicional, y Sito Alonso agotó la última bala con Augusto Lima a menos de siete para el final del partido (63-70). Dos ataques convertidos por el UCAM, el segundo con una entrada a canasta y adicional de Davis, dejó a los de Sito Alonso de nuevo a tan solo dos puntos en el marcador (68-70). El partido se volvió a convertir en un intercambio de canastas y visitas al tiro libre, donde el Hereda San Pablo Burgos entró por delante en los últimos cinco minutos de partido (71-74). Tomás Bellas enganchó de nuevo a la lucha a su equipo con un brillante triple desde la esquina y un palmeo de Davis a la contra confirmó la remontada a tres minutos del final (76-75). La tensión se apoderó del partido y cada detalle empezó a resultar clave, tanto que con 78-77 el UCAM volvió a contar con posesión al pisar la línea Renfroe cuando buscaba trazar una jugada. Lima convirtió un tiro libre en la posterior acción y dejó el luminoso en 79-77 a dos minutos del final. El pívot brasileño fue eliminado al cometer su quinta falta sobre Dani Díez y el partido entró en una muerte súbita tras un palmeo de Radovic (81-81). Un triple de Benite, a 54 segundos del final, dejó en una mejor posición al Hereda San Pablo Burgos para afrontar el tramo decisivo y Sito Alonso solicitó tiempo muerto (81-84). El equipo de Paco Olmos defendió muy bien a un UCAM que solo pudo acudir el tiro libre con Tomás Bellas, quien anotó los dos (83-84). Dos tapones del UCAM en la última acción sobre Philips no fueron suficientes, ya que balón cayó en las manos de Renfroe y no perdonó desde la esquina con un nuevo triple que lo dejaba todo visto para sentencia (83-89).