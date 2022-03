Aunque el Real Murcia acumula ya doce jornadas sin perder, los cuatro empates cosechados en las últimos cinco partidos han frenado la trayectoria ascendente de los granas. De hecho, en los siete encuentros disputados desde que se iniciase la segunda vuelta, los de Mario Simón no han sido capaces de mejorar los números que lograron ante los mismos rivales en el primer tramo de la competición liguera. No solo no han mejorado su puntuación, es que los murcianistas han sumado un punto menos justo antes de iniciar el mes que entre octubre y noviembre hizo temblar los cimientos de Nueva Condomina.

Si el Real Murcia empezó la Liga en el Grupo V de Segunda RFEF con doce puntos en siete partidos -tres victorias, tres empates y una derrota-, una vuelta después, frente a los mismos rivales, los de Mario Simón se han quedado en once puntos. Aunque no han perdido ningún encuentro, las hasta cinco igualadas han condicionado a los murcianistas, que que desde la jornada 28 a la 24, solo han celebrado dos triunfos, ambos en casa. En los siete choques que abrieron la primera vuelta, el Real Murcia ganó al Marchamalo (3-2), al Intercity (2-0) y al Alzira (1-0), todos ellos en Nueva Condomina. No se pasó del empate contra el Recreativo Granada (0-0), el Socuéllamos (0-0) y el Pulpileño (1-1), éste último en casa. Y la primera derrota liguera llegaba en el Pitín frente a un Mar Menor que se impuso con un gol de Ubi. Tras siete jornadas, el Real Murcia acumulaba 12 puntos y ocupaba el cuarto puesto de la clasificación, asegurándose un puesto de play off. Una vuelta después, en ese mismo tramo del campeonato, los de Mario Simón han empeorado en un punto sus números. Y es que los granas se han abonado a los empates, frenando así sus opciones de alcanzar el liderato. Con solo dos victorias, las logradas en casa ante el Recreativo Granada (2-0) y el Mar Menor (2-0), los murcianistas han sumado hasta cinco empates, tres de ellos de forma consecutiva. Un gol de Andrés Carrasco permitía salvar un punto en el campo del Marchamalo el 23 de enero. La siguiente salida también acabó en igualada al no pasar del 0-0 contra el Intercity. Hasta en dos ocasiones tuvo que reaccionar el Real Murcia en Alzira, y es que los locales se adelantaban en el 13 y luego ponían el 2-1 en el 60, siendo Juan Fernández el que asegurara un punto en el 85. Desde ese 20 de febrero no han vuelto a marcar los granas. El 0-0 no se movió del electrónico de NC durante la visita del Socuéllamos y este sábado ese mismo marcador se repitió en Pulpí. Once puntos lleva el Real Murcia en esta segunda vuelta. Y ahora entrarán los granas en el tramo que entre octubre y noviembre puso en entredicho todo el proyecto por los malos resultados y la caída en la clasificación. Y es que desde la jornada 8 a la 12 solo llegó un triunfo, el de la remontada en el campo de La Nucía. Se perdió frente al Eldense, se salió goleado del Rico Pérez y se empató ante el Atlético Levante y El Ejido. Esos cinco puntos de quince posibles serán los que ahora tengan que mejorar los de Mario Simón para no llegar al final liguero con urgencias. Aunque de momento, el billete a los play off parece encarrilado. Con 41 puntos, los granas son cuartos. Tienen cinco más que el Mar Menor que es quinto y siete más que el Eldense que es sexto, aunque estos últimos tienen un partido menos. La plantilla volverá al trabajo mañana tras dos días de descanso La plantilla del Real Murcia empezará a preparar mañana miércoles el duelo del próximo domingo ante el Atlético Levante en Nueva Condomina. Y es que Mario Simón ha decidido dar dos días de descanso a sus jugadores en este inicio de semana. Ni entrenaron ayer los futbolistas granas ni lo harán a lo largo del día de hoy, según informó el Real Murcia. Será mañana miércoles a las 10.30 en La Torre Golf cuando comience el trabajo semanal. Ya el jueves se trabajará en sesión vespertina en el estadio murciano. El Real Murcia volverá a los entrenamientos pendiente de la enfermería. El pasado sábado ante el Pulpileño se quedaron fuera de la convocatoria tanto Miguel Serna, con unas molestias en el codo, como Boris, con problemas en la parte posterior del muslo derecho. Además, tampoco pudo viajar Zeidane, que había dado positivo por coronavirus. El otro descarte fue Dani García, quien ya lleva tres jornadas sin ser convocado. En ese tiempo, el Real Murcia no ha emitido ningún parte médico sobre el jugador. Según algunas informaciones dio positivo por covid antes del duelo frente al Alzira, por lo que tras dos semanas, podría ser una de las novedades para el domingo.