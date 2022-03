Después de empatar el sábado en el campo del Pulpileño, lo mejor que le podía pasar al Real Murcia es lo que ocurrió ayer en el campo del Intercity, donde los de Siviero no pasaron del empate frente al Toledo (0-0). El punto sumado por los alicantinos no les dio para quedarse al frente del liderato, y es que La Nucía no falló al imponerse a un Puertollano que vendió cara la derrota (3-2).

Estos dos resultados llevaron a los valencianos a acabar la jornada 24 en el primer puesto de la clasificación, aunque con los mismos puntos que el Intercity. A falta de diez jornadas para la conclusión del Grupo V de la Segunda RFEF, La Nucía es líder con 46 puntos, los mismos que el Intercity. El Real Murcia, que se ha frenado en las últimas semanas al sumar solo tres puntos de nueve posibles, se mantiene en el cuarto puesto con 41 puntos. Aunque el liderato sigue a cinco, los granas ya tienen una jornada menos para recortar posiciones a La Nucía y al Intercity. Con los valencianos jugará el 27 de marzo en Nueva Condomina. El Hércules, que el sábado perdía en el campo del Atlético Levante (2-0), también sigue apareciendo por delante del Real Murcia. Los alicantinos tienen 42 puntos, uno más que los granas. Si el liderato sigue siendo una ilusión para el murcianismo, lo que parece que cada vez está más asegurado para los de Mario Simón es la plaza de play off. Ahora mismo los granas tienen una renta de siete puntos sobre el sexto clasificado, el Eldense, que este domingo empataba con El Ejido. Los de Elda cuentan con 34 puntos, aunque tienen pendientes un partido -el duelo en casa del Pulpileño fue aplazado el 20 de febrero-. En una mala jornada para los perseguidores granas -empató el Eldense y el Alzira y perdió el Recreativo Granada-, el único que hizo los deberes fue el Mar Menor, que se coló en zona de play off. Con 36 puntos, cinco menos que el Real Murcia, los de Javi Motos aparecen en el quinto puesto. El domingo, ante el Levante La próxima cita del Real Murcia será el próximo domingo a las cinco de la tarde en el estadio Nueva Condomina. Los granas recibirán a un Atlético Levante que vive un buen momento después de sumar tres victorias en las últimas cuatro jornadas. Esta jornada anterior ganaban al Hércules con goles de Alcaina y Lamadrid.