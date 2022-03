Jimbee Cartagena venció a Levante UD en el Palacio de los Deportes de Cartagena después de realizar un encuentro muy completo. En ataque, los meloneros crearon multitud de ocasiones y convirtieron al meta rival en el héroe de los suyos. En defensa, los cartageneros no cedieron espacios y Chemi salvó a su equipo cuando más apretaron los levantinistas. Lucâo con dos tantos, Bebe, Andresito y Peru certificaron la victoria melonera y el tanto en propia meta de Hamza puso la sentencia.

La primera parte entre valencianos y cartageneros fue un quiero y no puedo para Jimbee Cartagena. El conjunto del Palacio de los Deportes fue superior en todos los aspectos del juego pero no encontró demasiados huecos en la defensa levantinista para generar peligro. Cuando los encontró, Jimbee se topó con un Raúl Jiménez muy inspirado bajo palos que se convirtió en el mejor de los suyos. En los primeros minutos, los equipos se alternaron varios ataques aunque los intentos locales tuvieron mucha más mordiente. Solano tuvo la primera del partido plantándose delante del meta bajo la presión de dos defensas rivales, pero su punterazo se marchó rozando el palo y Levante contestó con una jugada individual de su portero por banda izquierda que no encontró rematador para suerte melonera.

Pasados los primeros cinco minutos, se establecieron claramente dos roles que se mantuvieron durante los primeros veinte minutos: Jimbee controló la posesión y Levante se defendió con salidas a la contra. En esos instantes, primero Motta y después Lucao perdieron la pelota como último hombre para propiciar dos ocasiones que los visitantes no supieron aprovechar. A partir del ecuador de la primera parte, las ocasiones fueron casi exclusivamente del conjunto local. Solano con su giro marca de la casa, Andresito haciendo daño desde la banda izquierda y Peru desde la derecha lo intentaron de todas las formas y colores, pero se encontraron una y otra vez con un Raúl Jiménez imperial.

Cuando la primera mitad ya llegaba a su fin, Chemi dispuso de una buena ocasión al encontrarse solo en la frontal del área rival y disparar fuerte de puntera, pero Raúl volvió a salvar a los suyos. No obstante, un minuto antes de la marcha a vestuarios, Lucâo encontró al fin el camino del gol con una jugada individual por el centro en la que regateó y disparó de puntera por debajo de las piernas del meta levantinista.

El conjunto melonero consiguió el ‘gol psicológico’ justo antes del descanso y volvió a castigar a su rival con el segundo nada más comenzar la segunda parte. A los dos minutos de la reanudación, Bebe logró el 2 a 0 en una jugada ensayada de falta. Andresito tocó para el cordobés y con un disparo raso al palo largo, el cierre superó a Raúl Jiménez.

Tras el segundo gol del partido, el conjunto valenciano adelantó líneas y consiguió encerrar a Jimbee. Chemi se erigió como héroe para detener todos los intentos del Levante y Lucâo fue el mejor argumento de los cartageneros en salida al contraataque. Cuando mejor estaba el equipo visitante, Diego Ríos comenzó a jugar de cinco con Rubi como portero jugador, pero su decisión le llevó a encajar el tercero. Tras una pérdida del Levante, Bebe encontró a Andresito con un balón largo, el ala la bajó y le pegó a la escuadra ante Rubi, que no había intercambiado su posición con el meta Raúl.

Con el 3 a 0, Levante siguió intentándolo con portero jugador y consiguió el gol por medio de Araça, pero de nuevo Lucâo castigó a los visitantes para poner el 4 a 1 en una recuperación de balón y el posterior golpeo desde la medular a puerta vacía. De la misma manera llegó el tanto de Peru, que hizo el 5 a 1 tras otro robo de Lucâo.

A dos minutos del final, Levante recortó distancias en el marcador desde los diez metros pero el gol de Pedro Toro casi no tuvo incidencia por el escaso tiempo que restaba. Para más inri, en el último minuto Hamza introdujo el balón en su propia portería tras un rebote en su área para dejar el marcador en el definitivo 6 a 2.

La victoria renueva la confianza de Jimbee Cartagena y lo coloca tercero clasificado con 33 puntos y un partido menos que Viña Albali, con 37, y Barça, líder con 41.