Lo más destacado de la jornada 23 de la Preferente Autonómica en el grupo I ha sido la derrota del Cieza en el partido de rivalidad disputado en el campo de Las Colonias ante el Abarán (3-1). Este tropiezo del conjunto que entrena el lorquino Paco Lorca lo supo aprovechar el Muleño de Juan Carlos Ramos, que venció por la mínima y con muchos apuros al Fortuna para ponerse líder. El Beniel también perdió, ante el Churra, desaprovechando así una gran oportunidad de acercarse a los de arriba.

Por su parte, en el grupo II no perdonó el Águilas de Paco Jurado, que goleó al Atl. Pinatarense (5-2) en un duelo en el que casi todo le salió bien a los locales. El Alcantarilla no jugó por la retirada del Lorca FC, pero le computa el triunfo por 2-0. La SFC Minerva descansó, y el Algar ganó para no descolgarse por el primer puesto.

De esta manera, el Águilas está en lo más alto, con dos puntos mas que el Alcantarilla, mientras que la Minerva y el Algar siguen luchando el liderato.