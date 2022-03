Llegó a la ciudad trimilenaria un líder incontestable y el Cartagena ganó. Saltó al templo albinegro un Eibar enrachado, que no conocía la derrota en las últimas diez jornadas, y el Cartagena ganó. Se plantó en el césped del Cartagonova un equipo imbatido en cuatrocientos minutos y el Cartagena ganó. Contra todo pronóstico, el Cartagena ganó.

El conjunto cartagenero realizó un partido casi perfecto en todos los ámbitos del juego. Una presión en todo el campo no dejó al equipo de Garitano generar ocasiones claras de peligro, el juego interior descolocó por completo al conjunto armero y solo un error defensivo permitió el gol de un Eibar incapaz en el Cartagonova.

Pese al tanto inicial de Stoichkov, el equipo de Luis Carrión mantuvo la calma y generó las ocasiones para ganar el partido con justicia. Bodiger, con su primer tanto de la temporada, puso el empate justo antes del descanso y Dauda culminó la remontada tras una jugada embarullada en el área azulgrana. Un final de encuentro loco permitió a los albinegros certificar la victoria con un buen gol de Ortuño y otro tanto de Bodiger en el 95.

El conjunto albinegro saltó al campo sin complejos y le quiso demostrar al líder que no le tenía ningún miedo. No obstante y pese a superar a su rival en la primera mitad, la suerte no estuvo de su lado en los primeros compases del partido.

En el segundo minuto de juego, De Blasis colgó al área un córner en corto y Tejera avisó a los armeros con un cabezazo al larguero que pudo significar el primero del partido. Tras varios minutos de dominio cartagenero, los de Luis Carrión se volvieron a topar con la mala suerte cuando un tanto de Nacho Gil fue invalidado por fuera de juego. El valenciano robó el balón a la salida de un córner de los visitantes y Rubén Castro lo puso a correr a la espalda de la descolocada defensa armera, sin embargo, tras batir a Cantero en el mano a mano, el árbitro anuló el tanto a instancias del VAR.

No fue hasta el cuardo de hora de partido cuando el Eibar despertó y comenzó a llegar con centros laterales de los que el Cartagena se defendió sin problemas, pero un imperdonable error de Datkovic permitió a Stoichkov poner en ventaja a los suyos. Después de una jugada fallida de ataque de los visitantes, X colgó un balón bombeado y Corpas la dejó en el centro del área de cabeza. Toni Datkovic, en un malentendido con su portero, no despejó el balón y Stoichkov estuvo atento para rematar a bote pronto y superar a Marc Martínez.

Tras el doble mazazo del gol anulado y el tanto en contra en pocos minutos, el Cartagena tiró de orgullo y se lanzó al ataque. Delmás se plantó ante Cantero escorado en la derecha, pero su centro raso no encontró rematador y minutos después, Rubén Castro casi aprovecha un error en la salida eibarresa.

Antes de la marcha a vestuarios, el FC Cartagena se mostró superior y mereció el tanto del empate que finalmente llegó a balón parado en el último minuto de la primera mitad. Bodiger golpeó una falta en la frontal directa a portería y Stoichkov pasó de héroe a villano golpeando con el brazo el balón y cambiando su trayectoria para que terminase dentro de la portería de Cantero.

Seis minutos después de la reanudación, el Cartagena golpeó de nuevo con el tanto que culminaba la remontada. Cantero erró en su salida de puños en un saque de esquina y la pelota cayó a Gastón, que la golpeó hacia arriba en dirección a portería. Datkovic peinó y, en el área pequeña, Dauda remató sin portero para poner el 2 a 1 en el marcador.

Durante toda la segunda parte, el Eibar se mostró incapaz de generar peligro y careció de la velocidad necesaria para poner en aprietos a una defensa albinegra que se plantó de maravilla ante los intentos armeros. La intensa lluvia no ayudó al juego azulgrana y el final del partido se convirtió en una concatenación de errores en el conjunto visitante que terminaron con la sentencia albinegra. A dos minutos del final, Okazaki peleó una pelota en el centro del campo y Bodiger encontró a Ortuño con un pase al hueco. El yeclano, que saltó al campo sustituyendo a Rubén y realizó una gran aportación al equipo, se plantó solo ante el meta y la puso rasa a un lado para materializar el 3 a 1.

Cuando todo parecía acabado llegó la jugada tonta del encuentro. Con una defensa rota del Eibar, Delmás se volvió a quedar sin oposición ante Cantero y, aunque fue agarrado por Stoichkov, continuó su carrera y batió al portero. Para sorpresa de todos, el colegiado Ávalos Barrera señaló la falta previa y expulsó a Stoichkov. No obstante, Bodiger se tomó la justicia por su mano y volvió a marcar de falta directa colocando la pelota en la misma escuadra para colocar, de manera definitiva, el 4 a 1 en el electrónico.

El triunfo del FC Cartagena ante el líder se torna importantísimo ya que corta la mala racha de cuatro jornadas sin conocer la victoria de los albinegros y le acerca de nuevo al play off dejándolo en séptima posición con 43 puntos. Gracias a la victoria, el Cartagena supera en la clasificación a Las Palmas -41 puntos-, Real Oviedo -41 puntos-e Ibiza -42 puntos-.

Por su parte, los azulgranas ven frustrado su gran momento de forma con una dura derrota en la que encajan cuatro goles después de cuatro partidos con la portería imbatida. Además, su ventaja con respecto al segundo clasificado se reduce a tan solo un punto, el que le separa de Almería y Real Valladolid.

Luis Carrión: «Hemos dado un paso adelante en muchos aspectos»

El entrenador cartagenerista, Luis Carrión, valoró el gran partido de sus jugadores comparandolo con el que se disputó contra el Real Valladolid hace algunas jornadas. «Ha sido un buen partido contra un buen rival en el que, además, se ha remontado y el equipo ha tenido un alto nivel. Ha sido parecido al partido ante el Valladolid, pero ganando», explicó.

Para Carrión, las claves del partido fueron la presión y el sistema ofensivo. «Hemos entendido muy bien la presión y hemos metido mucha gente por dentro en ataque para que ellos sufrieran. Creo que ha salido bien, así que tenemos que seguir así», aseguró.

En un análisis más táctico del encuentro, el barcelonés apuntó más detalles sobre el triunfo. «Hemos corrido mucho y bien. Hemos defendido sus líneas de pase por dentro y eso ha sido parte del éxito. La gente que ha salido del banquillo también lo ha hecho muy bien y ha mejorado al equipo», manifestó.

En cuanto al partido de Nacho Gil, que fue el elegido para sustituir al lesionado Álex Gallar, Luis Carrión afirma que se alegra por su compromiso. «Creo que tenemos que respetar a los nuestros mucho más. Son muy buenos y a veces no los valoramos. Mira el partido que ha hecho hoy Nacho Gil. Me he alegrado mucho por él», aseveró.

Para finalizar, el técnico aseguró que el equipo ha dado un golpe sobre la mesa con los tres puntos del partido ante el Eibar. «Hemos dado un paso adelante en muchos aspectos y esto nos tiene que servir para ir a Miranda y hacer un partido parecido en cuanto a nivel de exigencia», concluyó un satisfecho Luis Carrión.