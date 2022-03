Se le agota el tiempo al UCAM Murcia. Antes de que comenzara la jornada, los universitarios empezaban inmersos en el descenso, a ocho puntos de la salvación. Con dos tercios de competición ya jugados, el problema comienza a ser más que serio. Tenía un mes de febrero muy de cara, con tres partidos en casa, para darle la vuelta a la situación, pero pinchó en los tres y la situación pasó de peligrosa a crítica en cuestión de partidos.

Quedan varios meses de competición y catorce partidos por delante, pero la situación debe cambiar ya si quieren tener opciones de llegar con fuerza al tramo final. Hoy tienen un partido clave para su devenir particular. Visitan al Sevilla Atlético (12.00, Footters) con la obligación de vencer. La tiene el UCAM para empezar a escalar puestos, y también la tiene Salva Ballesta, que se juega su futuro a un partido. Esta vez no hay más oportunidades. Desde la directiva se decidió ratificarle por el buen juego mostrado en las últimas semanas a pesar de no ganar, pero ante el Sevilla no le valdrá con eso. Si no gana, al 99 por ciento, no continuará en el banquillo.

El partido ante los hispalenses no es un partido más. Es un duelo directo que cuenta por dos. Los de Acejo, en puestos de descenso, sacan siete puntos a los universitarios. Si el UCAM consigue ganar, les reduciría la renta a cuatro puntos. Si vencen los sevillanos, se alejarían a diez puntos, lo que podría desencadenar una reacción catastrófica en la moral del equipo.

Para el encuentro, Salva Ballesta no cuenta con ninguna baja y recupera a Josete Malagón, que cumplía ciclo de amonestaciones. Casi con total probabilidad, el capitán volverá al once inicial y es posible que sea el único cambio, ya que el encuentro ante el San Fernando fue bastante bueno a pesar de la derrota.