Un Real Murcia empachoso

Cuando miran la clasificación del Grupo V de Segunda RFEF, el Real Murcia, que ayer no pasaba del 0-0 ante el Pulpileño, aparece como el segundo equipo que menos ha perdido. Solo tres derrotas han encajado los granas en las 24 jornadas disputadas, un registro que solo mejora el líder Intercity (2). Pero si siguen fijándose atentamente verán que hay truco.

Es real que los de Mario Simón solo han acabado de vacío en tres partidos, pero también es cierto que son el segundo equipo que más empata. Y cuando has firmado hasta once igualadas, más que avanzar, retrocedes. Porque, al final, solo has sumado once puntos de 33 posibles, y ese déficit te limita y mucho a la hora de conseguir objetivos mayores.

Si hasta hace unas semanas las igualadas no pesaban tanto al ir compaginándose con victorias, ahora, tras tres empates consecutivos, el Real Murcia vuelve a entrar en un bache que hoy podría alejarle hasta a siete puntos del liderato si el Intercity hace los deberes en casa contra el Toledo.

Habrá que esperar a hoy para ver lo que hacen los de Siviero. Lo que ya es inamovible es lo que ocurrió ayer en el campo de San Miguel, donde el Real Murcia agravó una racha de empates que ya empieza a empachar.

Porque ante el Pulpileño, un equipo instalado en la zona baja de la tabla, los de Mario Simón no pudieron pasar del 0-0. Porque frente a los de Sebas López, que son el tercer equipo más goleado del Grupo V, los murcianistas no fueron capaces de ver puerta. Y porque ya son tres las jornadas en las que hay que conformarse con un punto, y de punto en punto no se llega a ningún sitio y menos a la cabeza de la tabla.

Este Real Murcia tan empachoso, muy parecido al que hizo saltar las alarmas en el mismo tramo de la primera vuelta, volvió a decepcionar, frenando los ánimos de aquellos que hasta hace no muchos días lo veían como un serio candidato al liderato.

Sería un buen candidato si la competición consistiese en no encajar goles. En eso el Real Murcia se ha hecho un experto. El problema viene cuando hay que marcar algún tanto para que las victorias caigan de tu lado, y ahí es donde los granas están pagando ahora la mala planificación deportiva llevada a cabo en el mercado veraniego y reafirmada en este pasado mes de enero, cuando se volvió a dejar escapar de firmar a un delantero contrastado.

Confiaban en Nueva Condomina en Andrés Carrasco, y Andrés Carrasco con siete goles ha dado bastantes puntos, pero cuando ha llegado el tramo en el que el delantero murciano anda peleado con la portería, el Real Murcia se ha dado cuenta que no tiene alternativas válidas y reales para dar un golpe sobre la mesa. Si a esa sequía del ‘pichichi’ se une que no es el grana un equipo que cree constantes ocasiones, pues las posibilidades de hacer gol se reducen a la nada.

Ante el Socuéllamos no se pasó del 0-0, y ayer frente al Pulpileño se repitió la historia. Por segunda semana consecutiva los granas vistieron de héroe al meta rival. Ayer fue Héctor el que evitó la mejor de Andrés Carrasco y luego estuvo ágil y rápido para cortar un pase al espacio de Ganet y un centro de Juanfer que se fue envenenando. Incluso cuando el ‘9’ grana vio puerta, el tanto no subió al señalar el colegiado fuera de juego.

Eso ocurrió en la primera parte, una primera parte en la que el Real Murcia compareció con novedades. La más destacada la de Gallego, que debutó ante la baja de Miguel Serna por una lesión en el codo. Y no echaron en falta los granas a su meta titular, y es que el murciano tuvo una buena actuación, especialmente cuando en los primeros minutos evitaba un remate de Casi.

Ganet, Juanfer y Haro fueron las otras novedades, pero ninguno de ellos ayudó a que el Real Murcia mejorara en ataque. En un partido en el que desde el principio se apostó por la intensidad, la presión y la pelea, cualquier error abría puertas, pero los de Mario Simón nunca lo aprovecharon las conceciones locales, especialmente en forma de falta.

Nada más iniciarse la segunda parte parecía que el Real Murcia no quería quedarse otra vez con un empate. Avanzaban metros los granas sobre todo gracias a las cabalgadas de Mario Sánchez, sin embargo, volvió a faltar claridad en el último pase.

Tanta claridad que cuando la lluvia y el viento aparecieron, el partido ya gris de por sí se ensombreció hasta el punto de que pocos confiaban ya en que la victoria cayese del lado grana.

Sin Boris ni Dani García ni Zeidane, todos ellos bajas por distintos motivos, las pocas alternativas en el banquillo se reducían todavía más. Probó Mario Simón dando entrada a Santi Jara, Drente y a Ángel García, del Imperial, pero el asedio final no se traducía en ocasiones.

Con el Pulpileño resistiendo en pie para sumar un punto que consideraban suficiente, el Real Murcia no pudo cambiar la tendencia y vio como el 0-0 ya no se movía, firmando el tercer empate consecutivo y quedándose a expensas de lo que hoy haga el Intercity, que puede prácticamente descartar a los de Mario Simón en la lucha por el liderato.

Mario Simón: "Nos ha faltado convertir las ocasiones"

Mario Simón, técnico del Real Murcia, se marchó con la sensación agridulce de no haber conseguido más en el campo del Pulpileño: «Cuando no consigues ganar no es bueno, el partido anterior se ha parecido en cierta medida a este porque hemos dominado y hemos generado situaciones de peligro; sabemos que fuera de casa es difícil conseguir la victoria porque todos los equipos se están jugando mucho y al final nos vamos con la sensación de que hemos dominado, pero no hemos sido capaces de materializar ninguna ocasión», dijo. «En determinadas acciones nos hemos precipitado un poco, al final el no marcar ni esta semana ni la anterior te genera una necesidad de ganar y hoy era un día importante para ello; hemos hecho un partido correcto y solo nos ha faltado convertir las ocasiones», añadía el técnico grana.