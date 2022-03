Mario Simón, técnico del Real Murcia, ha comparecido este viernes en rueda de prensa para analizar el partido que mañana sábado disputarán los granas en el campo del Pulpileño. El entrenador madrileño indicaba que "hay ganas de conseguir un triunfo después de dos empates", insistiendo en que el pasado domingo el equipo "mereció más".

En una semana de entrenamientos en las que el Real Murcia ha tratado de adaptarse al "césped artificial", superficie en la que tocará jugar mañana, Mario Simón avisó de que el choque ante el Pulpileño no va a ser fácil. "Me preocupa todo. El cambio de superficie y el enfrentarnos a un rival que está luchando por no caer a la zona de abajo", destacando que "cuentan con jugadores con experiencia en la categoría". "Va a ser un rival complicado, y fuera de casa es complicado ganar, pero tenemos ganas de conseguirlo".

Pese a que tocará jugar en césped artificial, Mario Simón explicó que "nosotros tenemos una idea de juego que hay que intentar respetar, aunque siempre adaptándonos a lo que nos podemos encontrar". También comentaba el técnico grana que este choque es igual de importante que el del Socuéllamos o el de dentro de una semana ante el Levante. "No podemos salirnos de guion que hemos seguido hasta ahora", decía al ser cuestionado por la clasificación y la lucha por el primer puesto. "Estamos en la lucha y no podemos volvernos locos".

Mario Simón también se refirió a la suplencia de Ganet, y es que el centrocampista no ha entrado en el once titular desde que volvió de la Copa África. "Es un jugador importante para nosotros", decía el técnico murcianista, pero dejaba claro que "desde que volvió solo han pasado tres partidos y tiene que hacerse un hueco en el equipo". "El equipo está en una buena dinámica y él tiene que trabajar para entrar", continuaba, destacando que la suplencia del guineano "elogia el buen nivel de sus compañeros, ya que no es fácil entrar en el once".

"Está empezando a estar a su nivel, pero si es suplente no es por deméritos suyos, es que el equipo está muy bien. Ha coincidido su vuelta con la buena dinámica del equipo y ahora hay que encontrar el momento en el que él esté preparado para entrar y que al equipo le haga falta", comentaba Mario Simón, quien concluía diciendo que el jugador "lo entiende. Sabe que tiene que esperar su momento para entrar y ayudar".

Zeidane, positivo por covid

Por otro lado, el Real Murcia ha informado de que un jugador de la primera plantilla ha dado positivo por coronavirus. Aunque no se ha dado a conocer el nombre del afectado, según Onda Regional ese futbolista sería Zeidane.