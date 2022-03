La vida sigue para ElPozo Murcia y como el refrán suele decir, el fútbol (en este caso el fútbol sala) siempre te da una nueva oportunidad la semana siguiente de resurgir, y es lo que tratarán de hacer los pupilos de Diego Giustozzi en su enfrentamiento de esta noche a las 20.30 ante Osasuna Magna tras su desilusionante paso por la Supercopa.

Los murcianos centran ahora a corto plazo sus esfuerzos en seguir sumando en el campeonato liguero para acercarse a un FC Barcelona que se encuentra líder aventajando en siete puntos a los de la Región, que están situados en tercer lugar de la tabla superados por los culés y por un Valdepeñas que suma tres puntos más en su casillero que ElPozo.

Enfrente espera un Osasuna Magna que no llega en su mejor momento tras acumular cuatro derrotas consecutivas pero que ya sabe lo que es quitarle puntos a ElPozo pues en la ida sacó un valioso empate en el Palacio de los Deportes con un gol de Linhares a falta de un minuto.

Los navarros se encuentran en la undécima posición de la tabla, en una situación relativamente tranquila al estar diez puntos por encima de los puestos de descenso y con el corte de entrada al play off a tan sólo cuatro puntos por lo que una victoria delante de su gente podría acercarles al sueño de pelear por el título de la Liga Nacional de Fútbol Sala.

En la rueda de prensa previa al encuentro, Diego Giustozzi quiso destacar la igualdad del campeonato y la dificultad que plantean todos los choques: «Hoy por hoy no hay rival fácil, Osasuna compite muy bien y en su cancha se hace fuerte, espero que el equipo tenga ganas de revancha, de remangarse y de luchar por esta liga».

Sobre la eliminación en las semifinales de la Supercopa reconoce que no supieron adaptarse al partido que planteó Palma: «Teníamos todos mucha ilusión por ese título pero tenemos que ser autocríticos, nos llevaron el partido a un terreno que no sabemos jugar pero tenemos que enfocarlo en ganas de revancha para centrarnos en esta liga y en la Copa de España que es el próximo título en juego. Si no sabemos adaptarnos a cualquier escenario nunca seremos un equipo campeón, tenemos que saber superar todo tipo de obstáculos para conseguirlo».

Además, el técnico argentino recalcó varias veces que la temporada no ha terminado y que aún puede ser exitosa para los murcianos: «El año no ha acabado, vamos a dar todo hasta el final, cuando me tocó ganar o me tocó perder nunca mire al pasado, tenemos que enfocarnos en el presente y dejarnos la vida por nosotros que lo estamos peleando, por la afición y por el club, esto es deporte y nadie te asegura ganar».

ElPozo buscará una nueva victoria a domicilio ante Magna Osasuna a partir de las 20.30.