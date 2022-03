Los ases de MotoGP elogian el talento y desparpajo de Acosta

Desde la aparición del catalán Marc Márquez en el Mundial de motociclismo, no se había producido una unanimidad tan fuerte alrededor de quien es el piloto del futuro o uno de ellos. La capacidad demostrada, el pasado año, por el murciano Pedro Acosta, que con 16 años (ahora ya tiene 17) encandiló al mundo en sus primeros entrenamientos y carreras. Fue segundo en su debut aquí, en Qatar, y ganó la siguiente, también en Doha. Ahora debuta en Moto2 estrenando título mundial de Moto3.

De los seis pilotos que había ayer en la conferencia de prensa del Gran Premio de Qatar (Fabio Quartararo, ‘Pecco’ Bagnaia, Joan Mir, Marc Márquez, Brad Binde y Maverick Viñales), tres de ellos, el ‘Diablo’, el subcampeón y el campeonísimo de Cervera (Lleida), están convencidos que el jovencísimo ‘tiburón de Mazarrón’ repetirá título este año en su debut en Moto2. «¿Por qué?», se preguntaron. «Pues porque es el mayor talento de la parrilla de esa cilindrada y porque el año pasado ya demostró de lo que es capaz». «Es más», añadió Bagnaia, claro favorito al título, «yo creo que ganará y dará el salto a MotoGP el año que viene».

«No quiero ser solo campeón de Moto3, quiero aspirar a más», cuenta Acosta, en el ‘paddock’ de Losail, acompañado de su padre, que ya ejerce de asistente, ayudante, amigo, colega, y Albert Varela, el representante de la nueva joya del Mundial. «Este año vuelvo a partir de cero, ya sea luchando o no por el título. Vienen circuitos nuevos y deberé afrontar situaciones que, tal vez, no pueda controlar del todo».

«La moto es más gorda»

Acosta no está inquieto por su nuevo papel, pero intenta no meterse en líos. «Hay que ser fuerte de mente. Cuando debuté en el Mundial, no tenía meta alguna. Hice lo que me apetecía y como me apetecía. Ahora, la moto es más gorda, pero me gusta. He cogido cinco kilos más para controlarla, pero sé, repito, que como ya me ocurrió el año pasado, fallaré en algunas carreras, pero otras me salieron maravillosas. Y este año quiero repetir igual, ir a lo mío».

Preguntado por DAZN sobre las posibilidades de Acosta y, sobre todo, por su tremendo desparpajo, Márquez comentó: «Yo creo que el puntito de descaro, ese poquito de ‘sinvergüenza’ que tiene Pedro, me gusta y, a veces, hasta te va bien para ganar. Ese puntito te ayuda a destacar, a que la presión no te afecte tanto y a no estar tan pendiente de otras cosas».

Oído ese piropo tan original, Acosta respondió: «Compro lo del descaro que dice Marc pues, al final, lo importante es no dejarse ‘achantar’ por nada, ni por nadie. No vengo a demostrar nada a nadie, vengo a divertirme corriendo, que es lo que me gusta».

La cita entre los campeones de MotoGP acabó con todos ellos, no solo escogiendo al campeón 2022 de Moto2, sino pronunciándose sobre MotoGP. Márquez dijo que él quería ganar; Bagnaia también se puso de ganador, como Quartararo; Mir dijo que el ‘Diablo’ repetiría título y Viñales sorprendió con la coronación de Jorge Martín.