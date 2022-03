El Real Murcia quiere evitar otro desliz con el calendario

Si el Real Murcia se encuentra actualmente en disposición de pelear por el primer puesto del grupo V de la Segunda RFEF y consolidarse en los puestos de play off de ascenso fue, en parte, al punto de inflexión mostrado tras la dolorosa derrota en el Rico Pérez. El conjunto grana supo reaccionar y salir airoso del primer bache, de hecho, desde entonces no sabe lo que es perder un partido este curso y ya encadena once jornadas consecutivas sumando puntos a su casillero. Sin embargo, encadenar varios empates consecutivos puede ser un arma de doble filo. Y eso es lo que quiere evitar el conjunto murcianista este sábado (18.00 horas, La 7TV) frente al Atlético Pulpileño para evitar calcar sus números de la primera vuelta en este tramo del calendario.

Y es que, tras los empates encadenados frente al Alzira y el Yugo Socuéllamos, la plantilla de Mario Simón tiene la necesidad e lograr una victoria en Pulpí si de verdad quiere mantenerse vivo en la pelea por un primer puesto que otorga el ascenso directo, y que ahora mismo lo ocupa el Intercity con una distancia de cinco puntos respecto a los granas. El Real Murcia, con muchos más recursos en su plantilla respecto hace unos meses tras las incorporaciones en el mercado invernal, debe demostrar que ha aprendido la lección de la primera vuelta para evitar tropezar con la misma piedra de hace unos meses. Y es que los cuatro empates consecutivos frente al Socuéllamos, Pulpileño, Atlético Levante y Ejido llevaron al equipo de Mario Simón a perder fuelle en las primeras diez jornadas y alejarse de la parte de arriba de la tabla. Por lo que, una vez recuperado ese terreno, los granas tienen que ser capaces de sacar más puntos en este tramo del calendario para estar en mejor disposición cuando lleguen sus enfrentamientos frente al Hércules o La Nucía, rivales que ahora a día de hoy se encuentran por encima en la tabla. Si bien el conjunto grana obtuvo la victoria frente al Alzira en la primera vuelta con un cabezazo de Ismael Athuman, los granas solo pudieron rescatar uno sobre la bocina con un penalti transformado por Juan Fernández en el duelo de la segunda (2-2). El pasado domingo, frente al Socuéllamos, el Real Murcia calcó su botín de puntos frente al cuadro manchego al dejar escapar varias oportunidades que podían haber desequilibrado el marcador. Por eso, frente al Pulpileño, los granas necesitan un triunfo que les permita incrementar su casillero en este tramo de la temporada -respecto al primer tramo del curso- antes de recibir al Atlético Levante y visitar a El Ejido, para después regresar a casa y medirse a La Nucía en un duelo que puede resultar clave en el devenir del tramo final del curso. Además, al disputar su encuentro el sábado, tras el cambio de fecha, el equipo murcianista puede meter presión a rivales como La Nucía o Intercity en sus respectivos duelos del domingo. No ocurre así con el Hércules, que se medirá el mismo sábado (16.00 horas) al filial del Levante. «Es vital ganar y no despegarnos de la zona de arriba» El Real Murcia se enfrenta el sábado al Atlético Pulpileño (18.00 horas) con la necesidad de lograr los tres puntos tras encadenar dos empates consecutivos, y eso es algo de los que son conscientes en la plantilla grana. «Es vital ganar, volver a enlazar victorias y no despegarnos de la zona de arriba, seguir en esos puestos de play off, intentar subir posiciones y enlazar otra dinámica de victorias que nos vuelva a poner ahí», explicaba ayer el central Alberto González y añadía que esperaba un «partido difícil» ante un rival que lucha por salir de la parte baja de la clasificación.