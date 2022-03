Álex Gallar vuelve a tropezar con la misma piedra con su lesión

Álex Gallar se ha roto en el momento más comprometido de la temporada. Cuando el futbolista atravesaba uno de sus mejores estados de forma y cuando más lo necesitaba su equipo, el catalán se ve obligado a parar por una microrrotura en el bíceps femoral de su muslo derecho que le tendrá alejado de los terrenos de juego, como mínimo, un mes. Casualidad o causalidad, Gallar sufre la misma lesión que le mantuvo fuera del equipo el año pasado a la misma altura de la competición y por causas similares. Álex Gallar vuelve tropezar con la misma piedra cuando parecía haberla saltado.

En su segunda temporada en Cartagena, el futbolista de Sabadell ha mejorado todos sus registros del año anterior. Con los veintinueve partidos que ha disputado entre liga y Copa del Rey en el presente curso, Gallar ya ha superado su participación de toda la campaña 2020-21, en la que, lastrado por las lesiones, solo llegó a participar en veintisiete encuentros en el año de su debut como albinegro. Además, el extremo también ha mejorado su aportación en ataque del pasado año -dos goles y seis asistencias- con dos tantos y siete pases de gol a sus compañeros.

Gracias a sus buenas actuaciones, Gallar se ha ganado muchos minutos sobre el césped y muy pocas visitas al banquillo. El futbolista cedido por el Girona tan solo ha sido suplente en siete ocasiones a lo largo del año -saltando al terreno de juego como revulsivo en todas ellas-, lo que demuestra la confianza que Luis Carrión tiene depositada en él. Sin embargo, su enorme importancia para el equipo tiene una contrapartida: el cansancio.

En los últimos trece encuentros, Gallar ha sido titular en todos ellos excepto ante el Ibiza, por lo que la fatiga puede haber contribuido a la aparición de su lesión. Debido a su estilo de juego y posición en el campo, el catalán sufre mucho desgaste físico y, consciente de ello, Carrión solo ha mantenido a Gallar durante los noventa minutos en cinco ocasiones en toda la temporada. Esta circunstancia ha convertido al habilidoso futbolista en el jugador más sustituido de la plantilla, no obstante, sus pequeños descansos en el tramo final de los partidos no han sido suficientes para evitar la lesión de la que tanto huye el catalán.

Tres lesiones en el bíceps femoral privaron al de Sabadell de disputar hasta doce encuentros en la temporada pasada, lo que le llevó a perderse casi toda la segunda vuelta del conjunto albinegro. Tras la primera lesión, Gallar intentó volver con el equipo hasta en dos ocasiones, lo que provocó que el tiempo estimado de recuperación de un mes se convirtiera en tres. Aunque el último intento por jugar se prolongó hasta cuatro jornadas, Gallar volvió a recaer para perderse el tramo final trasladando su lesión a la pretemporada siguiente.

Después de no poder participar en los amistosos de preparación del presente curso, Álex Gallar llegó a tiempo para el comienzo de la competición en la presente campaña. Veintinueve jornadas después, Gallar parecía haber olvidado las dolencias, sin embargo, el catalán volvió a sentir el pinchazo tras una acción enérgica para zafarse de un rival en el último partido ante el Málaga.

Si todo va sobre lo previsto, Gallar se perderá los siguientes cuatro partidos del equipo albinegro. Eibar, Mirandés, Real Zaragoza y Real Sporting tendrán una amenaza menos sobre la que centrar su defensa. Sobre el papel, su regreso no debe demorarse más de un mes reapareciendo contra el Real Oviedo, en el Cartagonova, el primer fin de semana de abril.

Ante la desgraciada lesión, Álex Gallar, su equipo y toda la afición cartagenera rezan para que su vuelta se retrase lo menos posible y su ausencia no se note en el campo. No obstante, al FC Cartagena no le conviene tener prisa con el futbolista si no quiere repetir los errores de la temporada pasada y tropezar de nuevo con la misma piedra.