Los fantasmas de Soria se le aparecen a Luis Carrión

La segunda vuelta de la temporada 2019-20 de Luis Carrión en el Numancia es una etapa de la que el técnico catalán no quiere ni tan si quiera oir hablar. Colocado en buena posición al término de la primera vuelta, el conjunto soriano sufrió una absoluta debacle que terminó con su descenso de categoría al sumar únicamente dieciocho puntos de sesenta y seis posibles. El mal momento que atraviesa el FC Cartagena en el inicio de esta segunda vuelta empieza a preocupar por su parecido con aquel curso de infausto recuerdo para el entrenador albinegro.

Luis Carrión llegó al Numancia para hacerse cargo del equipo en la temporada 2019-20 en Segunda División después de una mala campaña de Aritz López Garai. El cargo supuso para el de Barcelona la vuelta al fútbol profesional después de haber entrenado al Melilla en Segunda División B. Sin embargo, la experiencia terminó siendo desastrosa.

Tras una buena primera mitad de temporada en la que Luis Carrión colocó a los rojillos en octava posición con 32 puntos, todo hacía presagiar un año plácido que superaría con creces al anterior en el que se sufrió hasta el final. Ocho victorias -algunas tan importantes como al Huesca, Sporting o Cádiz-, ocho empates y solo cinco derrotas en los primeros veintiún partidos ubicaron al equipo en una situación privilegiada alejada del drama del descenso. No obstante, la segunda mitad del curso fue totalmente desastrosa.

Una única victoria en catorce encuentros -y una racha de siete derrotas consecutivas- envió al equipo directo a la zona de descenso. Pese a un sprint final de cuatro victorias en las últimas ocho jornadas, los sorianos terminaron cayendo a la división de bronce tras una travesía de 22 años en el fútbol profesional.

Pasado ya el ecuador de la presente temporada, la comparación entre aquel Numancia y este Cartagena es inevitable. A mitad de curso, los albinegros se colocaron en octava posición con 33 puntos y todo hizo presagiar un año plácido que superaría con creces al anterior en el que se sufrió hasta el final. No obstante, los fantasmas de la catástrofe de Soria comienzan a aparecer en el Cartagonova. El buen inicio de la segunda vuelta con victoria ante Almería contrastó con la dura derrota ante el Huesca y el breve resurgimiento ante Real B y Fuenlabrada se disipó con tres derrotas y un empate en los últimos cuatro encuentros.

La buena noticia para el entrenador barcelonés reside en la escasa puntuación de la zona baja de la tabla esta temporada. Mientras el conjunto soriano fue relegado a Segunda B con 50 puntos, la previsión de este año es que la salvación se sitúe en torno a los 46.

El calendario inmediato del FC Cartagena no invita al optimismo, ya que, en el siguiente mes de competición, los albinegros tendrán que hacer frente a exigentes rivales que luchan a todo o nada por diferentes objetivos. El Eibar, próximo rival de los albinegros, busca el ascenso directo y no se puede permitir ni un tropiezo. Mirandés, Real Zaragoza y Sporting quieren escapar de la zona baja y Real Oviedo y Lugo pugnan previsiblemente por la última plaza de play off en juego, al igual que los cartageneros. Entre las exigentes citas, habrá tres en el Cartagonova -Eibar, Zaragoza y Oviedo- y otras tres en estadio ajeno -Mirandés, Sporting y Lugo-.

El Eibar, próximo rival, encadena tres meses sin perder

Después del empate conseguido sobre la bocina con el gol de Okazaki frente al Málaga, el FC Cartagena recibe este domingo (18.15 horas) al líder de la Segunda División-Liga Smartbank. El Eibar visitará el Cartagonova con el objetivo de prolongar su buena dinámica al encadenar tres meses sin perder. De hecho, cumplirá ese tiempo el mismo domingo, ya que su última derrota fue el pasado 6 de diciembre en La Romareda frente al Zaragoza (1-0). Desde entonces, el conjunto vasco ha sumado siete victorias y tres empates que le permiten marchar líder con 59 puntos.