ElPozo Murcia ha vuelto a fracasar en la pelea por un título. En esta ocasión ha sido en las semifinales de la Supercopa de España, donde cayó derrotado ante un Palma mucho más físico que el conjunto murciano. Esta decepción viene tras la humillación en la Copa del Rey, donde fue eliminado por un conjunto de Segunda División. Y ya van casi cuatro años en los que el cuadro de la capital del Segura no aumenta su palmarés. Para encontrar el último éxito de los murcianos hay que remontarse a la temporada 2016-17, cuando ganaron la Copa del Rey y la Supercopa.

Tras la nueva decepción, todas las críticas se dirigen en la dirección de Diego Giustozzi, quien se encuentra en el ojo del huracán. El técnico de ElPozo no está dejando muy buenas impresiones a la afición murciana. «De corazón, tengo que decir que mi equipo, ElPozo, no me ilusiona, me decepciona una vez más», es el comentario de un aficionado en la red social Twitter refiriéndose al mal planteamiento de juego del técnico argentino. «Cuando os apetezca echáis a Giustozzi», comentaba otro usuario en la red social.

«Llegamos bien físicamente pues recuperamos a Leo Santana y tanto Mati Rosa como Fernan están en dinámica de grupo y para mí que estemos todos me da tranquilidad y una confianza ciega esté quien esté enfrente. Igualmente desde el punto de vista mental estamos bien», comentó el técnico de ElPozo Murcia antes del partido, circunstancias que no se vieron reflejadas en el juego.

Giustozzi, después del encuentro de semifinales, salió a rueda de prensa a excusarse. Afirmó que el conjunto balear era mucho más físico que el suyo, y que eso hace que cualquier rival esté igualado, y que por esa razón el Palma les venció. La plantilla de ElPozo se reconstruyó el pasado verano, con jugadores de gran nivel, llamándolo «la nueva era» del club, algo que de momento no se demuestra, y algunos aficionados por twitter no han tenido piedad en recordar a su antiguo entrenador: «Hay un equipazo, el problema es el entrenador. Duda, con mucho peor equipo, hacía buen fútbol sala».

Pero no solo piden la dimisión del entrenador, también los seguidores del club cargan contra dos miembros de la directiva, los exjugadores Kike Boned y Fran Serrejón, a quienes culpan de haber apostado por el argentino que «no juega ni a la mitad de lo que lo hacía Duda», comentó un aficionado por Twitter. Según la afición, este club no ilusiona a nadie, ni siquiera a los niños, recordando las escasa entradas que de público que se registran en el Palacio de los Deportes.

ElPozo Murcia aún tiene alguna oportunidad para remontar esta temporada. El primer fin de semana del mes de abril se disputará la Copa de España, donde el cuadro murciano podrá luchar por conseguir el título. Pero antes de ese compromiso nacional, los murcianos tendrán que afrontar cinco jornadas de liga, donde visitarán al Osasuna este viernes 4 de marzo a las 20:30 horas. En la siguiente recibirán en casa al Manzanares, el sábado 12 de marzo, a las 12:00 horas, y se podrá seguir a través de La 7 TV, para en la jornada 19 los de Murcia visitar al poderoso Inter Movistar, el sábado 19 de marzo a las 18:30 horas. De ahí viajaran hasta Jaén para jugar la jornada 20 el martes 22 de marzo a las 21:00 horas, y antes de irse a competir en la Copa de España, recibirán en casa al Zaragoza en la jornada 21 el sábado 26 de marzo, a las 18:00 horas, y se podrá seguir a través de La 7 TV.