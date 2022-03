El Real Madrid se llevó la eliminatoria referente a los octavos de final de la Copa de la Reina al vencer al Alhama ElPozo (0-3). El equipo murciano se queda en la cuneta tras una brillante actuación en el torneo, donde ha llegado a superar tres eliminatorias. El equipo de Randri cayó ante un rival de superior categoría, que también compite en Champions, con la cabeza muy alta. Jamás perdió la cara al partido, tuvo sus opciones y la afición alhameña puede sentirse orgullosa de su equipo por la imagen ofrecida ante un rival de mayor envergadura. El conjunto blanco solo pudo distanciarse en el marcador en el tiempo añadido. Todos los goles llegaron a balón parado, el tercero, de penalti. Las alhameñas tuvieron el empate a cinco minutos del final.

Partido histórico el que se disputó en el campo José Kubala. No menos histórico el lleno, con 2.400 personas después de que la directiva colgase el cartel de 'no hay billetes'. Los equipos portaron una pancarta con la bandera de Ucrania con el mensaje en inglés y español, de 'No a la guerra'. Tras unos minutos de tanteo, no tardaron en aparecer las hostilidades. A los diez minutos, la meta local, Laura Martínez, ganó un mano a mano a la internacional Nahikari. Seis minutos después ,Lorena envió un zurdazo al palo izquierdo de Laura. En el minuto veintiséis, el Alhama ElPozo pudo adelantarse en el marcador. Centro de Nerea Vicente que desvió la visitante Lucía, al rematar sobre su meta, pero la portera Gerard realizó un paradón. Tres minutos después, el Real Madrid se adelantó en el marcador con una falta lateral que ejecutó Teresa y que Peter, en el segundo palo, cabeceó al fondo de la red.

La posesión era clara de las madridistas, pero el Alhama defendió bien. Buscaba una y otra vez las contras, sobre todo por la derecha, con Marina Martí, quien fue una vez más una pesadilla para la defensa visitante. El Alhama ElPozo terminó la primera parte en el área madridista, lo que habla del buen hacer del conjunto de Randri, pese a que fue el equipo de Alberto Toril el que se marchó con ventaja en el marcador gracias a una acción a balón parado.

Toril no lo vio claro. Echó mano de unas de sus pesos pesados para la segunda mitad. La internacional Athenea, quien entró al campo tras el descanso, y que contó con algunas incursiones, a pesar de estar bien vigilada por el cuadro murciano. El ritmo bajó muchos enteros. El Alhama marcó el 'tempo' que le interesó, logrando que el Real Madrid, pese a tener el balón, estuviera lejos del área local. Sin embargo, pasaban los minutos y el Real Madrid no mostraba su teórica superioridad. El entrenador visitante volvió a meter pólvora en el campo dando entrada a Olga y a su máxima goleadora, Esther González. Ahí fue cuando se decidió el encuentro.

El juego anodino favoreció a las locales que seguían muy metidas en el partido. A falta de cinco minutos pudieron empatar con un córner ejecutado por Nerea Vicente. El balón quedó suelto y la defensa Lena Pérez, sola ante Gerard, envió el balón alto. Ahí estuvo el empate, que hubiera sido merecido en la segunda parte. El Real Madrid solo pudo marcharse en el marcador en el tiempo añadido. Esther de cabeza, tras un córner, logró el segundo. Y poco después, un penalti cometido por Judith sobre Esther fue convertido por Claudia para hacer el definitivo 0-3 que cerró la eliminatoria.