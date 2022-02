El UCAM Murcia encajó otra derrota. Con esta, ya van doce en un curso para olvidar de la temporada. La historia de la semana pasada se repitió. El UCAM cuajó un buen partido, pero la defensa volvió a lastrar el esfuerzo colectivo. Siempre quiso llevar la iniciativa el equipo murciano, pero lo cierto es que siempre fue a remolque en el marcador. Se adelantó primero el San Fernando con un gol de Ferrón, e igualó a los dos minutos Josema. En la segunda mitad, lo mismo. Biabiany hizo el segundo, y después empató Moyita. A falta de cinco minutos para el final, Bicho puso el gol definitivo y que deja a Salva Ballesta en un lío bastante grande.

El UCAM tenía hoy un partido decisivo para el devenir de su temporada. Para los murcianos, diera el resultado que se diera, aún quedaría tiempo para remontar la situación, pero para Salva Ballesta, era casi con total seguridad, su última bala. Enfrente, el San Fernando, un rival que venía enrachado y con la opción de asaltar el play off.

Salva Ballesta, para el partido, no quiso tocar mucho el planteamiento ni el once, pues, aunque el UCAM no consiguió vencer ante los catalanes, disputó un buen partido. Biel Ribas volvió al once después de cumplir sanción; entró Caro por el sancionado Josete en el eje de la zaga junto a Charlie Dean; en la parcela ofensiva, el sacrificado fue Xemi para dar entrada a Josema. Una apuesta arriesgada la de dejar al máximo goleador en el banquillo justo el día que más hay en juego. Pero lo cierto es que le salió bien a Ballesta, ya que Josema fue un auténtico demonio en la banda izquierda desde el comienzo del encuentro. Cuando está sano, Josema ha demostrado que es uno de los jugadores con más calidad de la plantilla y puede ser diferencial. Cuando se asocia con Moyita, siempre da la sensación de peligro constante.

El joven murciano fue de lo más destacado de la primera mitad de un UCAM que cuajó unos buenos primeros cuarenta y cinco minutos. Desde el inicio salió con las ideas claras, quiso la pelota, y no dejó de generar acercamientos. Sin mucho peligro, pero llegó bastante a las inmediaciones del área rival. También destacó Isi Ros, que estuvo intercambiándose de banda constantemente para crear superioridad. Empezaba desde la derecha, su banda natural para encara a pierna cambiada, pero generó mucho peligro desde el perfil izquierdo.

A pesar de que el UCAM comenzó bien metido al partido, un fallo de concentración le hizo empezar con una losa. En el minuto 9 de partido, Francis Ferrón cazó un centro procedente de una falta. Remató absolutamente libre de marca y el balón entró a un ritmo pausado, a un ángulo al que Biel Ribas ni trató de llegar.

Por fortuna, no dio tiempo ni a que los fantasmas se asomasen por la cabeza de los jugadores, pues tan solo dos minutos después, Josema iba a hacer el 1-1. Rubén Mesa, con un gran pase entre líneas, habilitó al extremo y definió con toda la tranquilidad del mundo. Todos volvían a respirar tranquilos con el gol del empate. En el resto de la primera mitad, el ritmo fue alto, el UCAM quiso el balón y lo consiguió y generó varias ocasiones desde la media distancia. Josema lo intentó con un misil que repelió Perales y Rubén Mesa enganchó una volea que por poco no acaba dentro. No pudieron los murcianos encontrar ese segundo gol antes del descanso, aunque méritos hicieron.

Baja el ritmo en la segunda parte

La sensación al comenzar la segunda mitad era de apagón por parte de los dos equipos. Si en la primera se había visto a dos conjuntos eléctricos y un ritmo muy alto, tras la reanudación los dos fueron mucho más comedido. Los dos no querían correr riesgo y se pasó mucho tiempo el esférico en el centro del campo.

El UCAM pareció bajó un peldaño su nivel y el San Fernando volvió a pescar en aguas revueltas. Pedro Benito, exjugador del UCAM Murcia B, inició la jugada del segundo gol del San Fernando. Habilitó a Juanmi Callejón y éste, centró al segundo palo, donde apareció Biabiany con la caña para hacer el 1-2 a falta de quince minutos para el final. Duro golpe anímico para los universitarios. Otra vez volver a empezar.

Revolucionó el once Ballesta dando entrada a Ferran Giner, Alberto Fernández y Xemi, y el equipo volvió a encontrar oxígeno. En una jugada embarullada, tras varios rechaces, la pelota le cayó muerta a Alberto Fernández dentro del área y, con todo a su favor para pegarle a puerta, decidió asistir a Moyita, que venía de frente, para que hiciera el empate a dos en el minuto 81.

Se venía un tramo final de partido apasionante, con el UCAM recuperado de moral por la igualada. Pero otra vez, el destino fue cruel con el equipo universitario. A cinco minutos del final, Bicho se sacó un zurdazo desde fuera del área que acabó en gol. Reaccionó tarde Biel Ribas, por la multitud de piernas que había delante, y nada pudo hacer. Era la puntilla que le faltaba al UCAM. La gota que colmó el vaso. Ya nada pudo hacer ante esa puñalada mortal. Lo intentó hasta el final, con un cabezazo a bocajarro de Xemi, pero Perales se puso la capa de superhéroe para salvar a su equipo.

Vuelve a jugar un buen partido el conjunto universitario, pero sigue sin ganar y hundiéndose en la clasificación. La situación empieza a ser crítica por la falta de resultados. Restan las jornadas, el calendario se complica y la presión del descenso aumenta. Malos augurios corren tras esta derrota en las oficinas de La Condomina.