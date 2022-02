Jimbee pierde la cabeza

Jimbee Cartagena deja escapar la segunda plaza y, por tanto, la cabeza de serie en la Copa de España tras terminar empatando un partido que tenía en el bolsillo. Los de Duda no supieron gestionar una ventaja de cuatro goles y permitieron la remontada de Zaragoza. Para mayor desgracia, Marinovic falló un penalti a falta de 7 segundos.

El conjunto cartagenero saltó al Palacio convencido de lo que tenía que hacer. Tanto fue así que, en el primer minuto de partido y con el primer tiro a puerta, Lucâo abrió el marcador. Bebe, que firmó una primera mitad espectacular, condujo desde atrás, abrió a la izquierda para Lucâo y el brasileño golpeó con el interior de su pie derecho al palo largo de la portería defendida por Iván para poner el 1 a 0 en el electrónico.

Tras el tanto, la confianza de Jimbee sobre el parqué aumentó de forma inversamente proporcional a la de su rival. Zaragoza, muy nervioso en el inicio, no conseguía hilar buenas posesiones y terminaba perdiendo la pelota ante una gran presión de los meloneros. No obstante, una pérdida de Bebe como último hombre pudo suponer un problema para su equipo de no ser por la gran parada de Chemi en el uno contra uno ante Ortego.

Antes de llegar a los primeros diez minutos, primero Marinovic y después Lucâo pudieron aumentar la ventaja, pero se toparon con dos buenas intervenciones del meta Iván. Sostenidos por su portero, los maños mejoraron con el balón a la vez que Jimbee defendió más cerca de su portería, pero en el ecuador de la primera mitad, los de Duda consiguieron el segundo. Bebe robó un balón en la salida de los visitantes, regateó a un contrario con calidad, abrió a Peru en la derecha y recibió de nuevo del brasileño para definir a un lado de la portería de Iván y poner el 2 a 0.

La segunda parte no pudo empezar mejor para los de Duda. Lucâo volvió a batir a Iván para poner el 3 a 0 con un golpeo de puntera directo a la escuadra y cuatro minutos después de dominio absoluto de Jimbee, Marinovic hizo de forma casi idéntica el 4 a 0 en el minuto 5 de la segunda mitad. No obstante, cuando el encuentro parecía sentenciado, Claudino recortó distancias tras un error en la salida de Marinovic, el posterior disparo de Juanqui que detuvo Chemi y el remate a placer de Claudino tras el rechace del meta.

El equipo zaragozano mejoró mucho con balón y obligó a los cartageneros a retrasar sus líneas con el 4 a 2 tras un córner ensayado que Retamar remató libre de marca en el segundo palo. Acto seguido, Lucâo consiguió su hat trick con el 5 a 2 que parecía definitivo, pero nada más lejos de la realidad. Zaragoza, jugando de cinco, encontró los espacios que no había encontrado en todo el partido y logró el 5 a 3 por medio de Juanqui a falta de 4 minutos. Cuando solo restaban 30 segundos para el pitído final, Ortego volvió a batir a Chemi para colocar a su equipo a solo un gol de diferencia. La fatalidad se consumó en el Palacio con el tanto en propia de Lucâo a falta de 15 segundos.

El partido escapó al control de Jimbee y de los árbitros, que no supieron lidiar con las protestas y el clima de tensión. Duda fue expulsado y, en la reanudación del partido, Zaragoza cometió penalti con siete segundos en el cronómetro. Tras cientos de protestas que llegaron incluso a enfrentar a la grada con el equipo visitante, Marinovic erró el penalti que pudo dar la victoria a su equipo.

El empate final no sirve a los meloneros para cerrar la primera vuelta como segundos y ser cabeza de serie en la Copa de España, pero los coloca en la cuarta posición, a un punto de ElPozo Murcia.