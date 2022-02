Salva Ballesta vive momentos complicados en el UCAM Murcia. El técnico universitario no da con la tecla, y este domingo ante el San Fernando en La Condomina está obligado a ganar si no quiere que su cargo corra peligro. En rueda de prensa, el preparador maño quiso agradecer la confianza que le están dando los responsables del club. «Estoy en el club apropiado y con unos jefes apropiados. Además, el director deportivo -refiriéndose a Pedro Reverte- está aquí todo el día. Cuando uno ve cómo se trabaja, cómo se maneja el vestuario y que las tareas se hacen de forma profesional sabe que la dinámica tiene que cambiar a base de resultados», indicaba, destacando «la mala suerte» que se está teniendo en algunas situaciones.

Salva Ballesta también explicaba que no está frustrado: «Me siento con fuerza de revertir la situación», decía, insistiendo en que «hay plantilla». «Lo digo porque lo he vivido, y este equipo en el momento que consiga un resultado positivo va a despegar. Veo a los rivales y su nivel de fútbol y nosotros no tenemos que envidiarle nada a nadie».

«El equipo está con muchísima ganas del choque del domingo. Ellos son conscientes de la situación. Somos capaces de adelantarnos del marcador y tenemos que intentar que las lagunas que tenemos en ciertos momentos del partido no nos hagan tanto daño», indicaba el entrenador del UCAM Murcia al hablar de cómo se encuentran mentalmente los futbolistas.

Los universitarios se enfrentarán mañana al San Fernando en el segundo partido consecutivo en La Condomina. Hace una semana empataron ante el Sabadell. Sobre el equipo gaditano, Salva Ballesta explicaba que «el San Fernando se ha reforzado muy bien en el mercado invernal. Ellos buscan mucho la espalda del rival con dos jugadorazos que son Francis Ferrón y Biabiany. Además están haciendo las cosas muy bien, sobre todo fuera de casa».

Para ese encuentro, el UCAM recuperará a Biel Ribas, ya recuperado de los problemas físicos que le obligaron a perderse el encuentro ante el Sabadell. El choque contra el San Fernando comenzará a las cinco de la tarde y los abonados universitarios podrán retirar una entrada gratuita para ir acompañados a este encuentro.