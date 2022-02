La carrera de Mohamed Katir ha experimentado un subidón en los últimos meses, marcados principalmente por su participación en los Juegos Olímpicos de Tokyo 2020, en los que consiguió un meritorio octavo puesto que le permitió volver a Mula con un diploma olímpico bajo el brazo, y, lo más remarcable, el haber batido tres históricos récords del atletismo español (1.500, 3.000 y 5.000) en apenas un mes.

El corredor muleño, que actualmente se encuentra preparando tanto el Mundial como el Europea al aire libre que se celebrarán los próximos meses de julio y agosto, no pudo acudir a la gala Importantes celebrada en el Teatro Romea, aunque mandó un vídeo de agradecimiento a La Opinión y el Ayuntamiento de Murcia, al tiempo que dio la enhorabuena al resto de premiados. El Premio Importante de julio fue recogido en nombre del triple récordman murciano por Mounir Chaiboub, ex atleta y asesor del corredor muleño, que en recientes declaraciones ha afirmado está trabajando para adquirir esa «experiencia en los campeonatos que le permitirá no tener rival sobre la pista».