Luis Carrión da por perdida la batalla con los árbitros y se centra en el Málaga

El entrenador cartagenerista Luis Carrión ofreció ayer la rueda de prensa previa al encuentro del FC Cartagena el próximo lunes ante el Málaga. Ante la actual racha del equipo, con tres partidos perdidos de manera consecutiva, el técnico catalán expresó sus sensaciones en cada uno de ellos. «Son tres partidos diferentes. El de Las Palmas es un poco preocupante, el de Ibiza fue igualado y en el último estuvimos muy bien. Ahora en Málaga tenemos un partido complicado y tendremos que hacer un buen encuentro para acabar con esta racha», afirmó Carrión.

Antes de comenzar a analizar el encuentro de la vigésimo novena jornada, Carrión tuvo tiempo para tratar la polémica generada por su denuncia sobre el colegiado Alejandro Quintero González. Medina Cantalejo, presidente del Comité Técnico de árbitros, negó que el colegiado dijese ‘os jodeis’ a los jugadores albinegros tras el encuentro ante el Ibiza tal y como afirmó Carrión, por lo que el entrenador da por perdida la batalla. «En sus palabras faltaron algunas cosas, como que yo defendí a los árbitros y al VAR. Entiendo que se defiendan entre ellos y hay cosas que no se podrán demostrar. Esto es una guerra que no tiene sentido porque es ir a una guerra que vas a perder siempre y tenemos que terminarla ya», aseguró.

Carrión quiso zanjar el tema argumentando que no tiene nada que ganar ante el estamento arbitral. «Entiendo que no quieran hacer público el audio. Hay cosas que no se podrán demostrar nunca pero también hay cosas que están a la vista de todos como las tarjetas o que la misma persona expulse a mi segundo dos veces. No quiero entrar en esa guerra porque es chocarse con una pared», manifestó

Una vez cerrada la polémica arbitral, Luis Carrión analizó a su próximo rival y valoró la mala racha de tres meses sin ganar en casa que atraviesan los malagueños. «Es un buen equipo que está pasando por un mal momento. En casa ganamos pero nos puso las cosas difíciles y ahora están intentando encontrar la mejor forma de jugar con su nuevo entrenador. Tenemos que intentar someterles para que esas situaciones negativas que están viviendo salgan a la luz», apuntó.

El ténico explicó la peligrosidad del equipo andaluz debido a su mal momento y cuáles serán las claves del encuentro. «Todo depende de cómo estemos nosotros. Me imagino que ellos se van a dejar la vida por venir de una serie de malos resultados. Nosotros debemos tener la calma suficiente para llevar el partido a nuestro terreno y si nosotros estamos bien, el Málaga sufrirá más», expresó el entrenador cartagenerista.

Por último, el de Barcelona habló con prudencia sobre las ambiciones del equipo en la clasificación. «Esto es muy largo, quedan muchos partidos y tenemos que intentar hacer nuestro camino y conseguir puntos empezando por el lunes. La Rosaleda me parece un buen sitio para hacer un buen partido, ganar y pelear por todo lo que podamos sin pensar más allá», concluyó Luis Carrión.