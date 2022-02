Jimbee Cartagena no será cabeza de serie en la Copa de España tras su empate de hoy frente a Fútbol Emotion Zaragoza. El conjunto cartagenero, que dependía de sí mismo para lograr la ventaja copera, ha dejado escapar una oportunidad de oro cuando más fácil lo tenía. Después de un gran partido de todo el equipo que los colocó 4 a 0, los meloneros echan todo su trabajo a perder en los últimos cinco minutos y terminan empatando 5 a 5. Marinovic pudo dar la victoria a los suyos, pero falló un penalti a falta de siete segundos para el final.

El conjunto cartagenero saltó al Palacio convencido de lo que tenía que hacer. Tanto fue así que, en el primer minuto de partido y con el primer tiro a puerta, Lucâo abrió el marcador. Bebe, que firmó una primera mitad espectacular, condujo desde atrás, abrió a la izquierda para Lucâo y el brasileño golpeó con el interior de su pie derecho al palo largo de la portería defendida por Iván para poner el 1 a 0 en el electrónico.

Tras el tanto, la confianza de Jimbee sobre el parqué aumentó de forma inversamente proporcional a la de su rival. Zaragoza, muy nervioso en el inicio, no conseguía hilar buenas posesiones y terminaba perdiendo la pelota ante una gran presión de los meloneros. No obstante, una pérdida de Bebe como último hombre pudo suponer un problema para su equipo de no ser por la gran parada de Chemi en el uno contra uno ante Ortego.

Antes de llegar a los primeros diez minutos, primero Marinovic y después Lucâo pudieron aumentar la ventaja, pero se toparon con dos buenas intervenciones del meta Iván. Sostenidos por su portero, los maños mejoraron con el balón a la vez que Jimbee defendió más cerca de su portería, pero en el ecuador de la primera mitad, los de Duda consiguieron el segundo. Bebe robó un balón en la salida de los visitantes, regateó a un contrario con calidad, abrió a Peru en la derecha y recibió de nuevo del brasileño para definir a un lado de la portería de Iván y poner el 2 a 0.

Jimbee continuó creando peligro tras el segundo tanto y Bebe casi anota con un centrochut que golpeó en un defensor y obligó a Iván a emplearse a fondo. Zaragoza pareció despertar y se produjo un intercambio de golpes antes de llegar al descanso: Ortego se topó con Chemi, Motta envió fuera el balón tras una buena conducción por la derecha y el meta de Mazarrón volvió a aparecer para deterner otro disparo a Jamur. La más clara estuvo en las botas de Andresito, que mandó fuera un golpeo desde 10 metros después de la quinta falta del conjunto maño.

La segunda parte no pudo empezar mejor para los de Duda. Lucâo volvió a batir a Iván para poner el 3 a 0 con un golpeo de puntera directo a la escuadra y cuatro minutos después de dominio absoluto de Jimbee, Marinovic hizo de forma casi idéntica el 4 a 0 en el minuto 5 de la segunda mitad. No obstante, cuando el encuentro parecía sentenciado, Claudino recortó distancias tras un error en la salida de Marinovic, el posterior disparo de Juanqui que detuvo Chemi y el remate a placer de Claudino tras el rechace del meta.

El tanto dio alas al equipo zaragozano, que mejoró mucho con balón y obligó a los cartageneros a retrasar sus líneas. En los mejores minutos de los de Jorge Palos llegó el 4 a 2 tras un córner ensayado que Retamar remató libre de marca en el segundo palo. Lucâo no permitió que las dudas se instalasen en su equipo y, acto seguido, consiguió su hat trick particular con el 5 a 2 que parecía definitivo, pero nada más lejos de la realidad. Zaragoza, jugando de cinco, encontró los espacios que no había encontrado en todo el partido y logró el 5 a 3 por medio de Juanqui a falta de 4 minutos. Cuando solo restaban 30 segundos para el pitído final, Ortego volvió a batir a Chemi para colocar a su equipo a solo un gol de diferencia. La fatalidad se consumó en el Palacio con el tanto en propia de Lucâo a falta de 15 segundos.

El partido escapó al control de Jimbee y de los árbitros, que no supieron lidiar con las protestas de ambos equipos y un clima de tensión. Duda fue expulsado y, en la reanudación del partido, Zaragoza cometió penalti con siete segundos en el cronómetro. Tras cientos de protestas que llegaron incluso a enfrentar a la grada con el equipo visitante, Marinovic erró el penalti que pudo dar la victoria a su equipo. En la última jugada del partido, Jimbee volvió a toparse con la mala suerte cuando un tiro de Motta con el portero vencido golpeó en Solano para marcharse fuera.

El empate final no sirve a los meloneros para cerrar la primera vuelta como segundos clasificados y ser cabeza de serie en la Copa de España, pero coloca a Jimbee Cartagena en la cuarta posición, a un punto de ElPozo Murcia.