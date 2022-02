Un aspecto fundamental a tener en cuenta es pasar un reconocimiento médico, previo a iniciarme en la actividad deportiva, para descartar cualquier problema que se pueda agravar o interferir con los entrenamientos.

Debemos plantearnos un objetivo “asequible” y “coherente” con el estado de forma inicial, sobre todo, debe de ser un propósito que me permita no generar ansiedades que deriven en planificaciones de actividad que no pueda cumplir y que supongan el abandono sin llegar a la meta marcada.

En todas las rutinas de actividad que tenga en mi planificación, tan importante es el inicio con el calentamiento y el final del entreno con la vuelta la calma, como el núcleo de la sesión, en el que hacemos los entrenos de fuerza o las series de ritmos. Si voy con falta de tiempo para cumplir entreno previsto mejor recortar del núcleo que de la preparación y finalización de la sesión.

Evitar terminar extenuadas en ninguna sesión de entrenamiento, lo ideal es terminar “con ganas de más” y de que llegue el próximo entrenamiento y sobre todo, el gran día de la competición.

Por último, en el caso de tener que parar varios días (1-7), por una lesión, un resfriado o cualquier circunstancia que nos impida cumplir con las rutinas, reanudaremos los entrenos realizando unos minutos de carrera suave, aumentando esos minutos en sesiones posteriores. Se incluirán también sesiones de fortalecimiento, pudiendo volver a la progresión del plan la semana siguiente. En caso de un parón más prolongado, será necesario valorar el realizar un reajuste del plan de entrenamientos, especialmente si ha sido por una lesión.

De cara al planteamiento de la Carrera de la Mujer: pautaremos ejemplo de tres semanas tipo, con una semana de adaptación, una semana previa y la semana en la que vamos a realizar la prueba:

Opción SALUD : aquellas mujeres que no han llevado un plan previo de preparación y el objetivo es completar los 5km en el mejor tiempo posible, pero priorizando disfrutar del recorrido, hacerlo sin lesionarse y sentirse bien.

Opción RENDIMIENTO: aquellas que ya llevan una preparación previa y buscan optimizar su condición física, de cara a afrontar la competición con las mejores garantías de poder alcanzar su mejor tiempo en la prueba.

Recuerda siempre escoger tu plan de entrenamiento adaptado siempre a tus necesidades y condiciones de rendimiento actuales, siempre con previsiones o expectativas asequibles para la carrera.

