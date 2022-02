Salva Ballesta pierde el control

El pasado 9 de noviembre el UCAM Murcia decidió destituir a José María Salmerón, entrenador más importante de la historia del club, por la falta de resultados en el estreno en Primera RFEF. Después de sondear el mercado de entrenadores, que no era muy amplio en aquellas fechas, la directiva universitaria se decantó por Salva Ballesta. El técnico zaragozano llegó al banquillo con un bagaje corto y poca experiencia, pero avalado por la buena temporada que realizó el curso anterior en el Algeciras, donde consiguió llegar al play off de ascenso a Segunda.

La idea era que Salva Ballesta pudiera recuperar la motivación de un grupo que parecía ir cada vez a menos. Pero, tres meses y medio después de su llegada, el zaragozano no ha cumplido las expectativas. No ha podido mejorar lo realizado por Salmerón. De hecho, lo ha empeorado, ya que desde que Ballesta llegara en la jornada 12 del campeonato, el UCAM Murcia solo ha ganado tres partidos de doce en liga, sumado a la eliminación en Copa ante el Deportivo de La Coruña. En total, tan solo ha sido capaz de conseguir 12 puntos de 36 posibles en su periplo en Murcia. Unos números que han hundido al equipo en la clasificación y que hace que se encuentre en una complicadísima situación. Actualmente, los azuldorados se encuentran en decimoctava posición a cinco puntos de la salvación, que podrían ser más, ya que la marca el Real Madrid Castilla, que tiene un partido menos que el UCAM.

La situación es muy delicada para un grupo que, a principios del curso, en ningún caso tendría que estar ahí, por calidad individual de plantilla y presupuesto invertido. Es cierto que aún queda mucho tiempo por delante para salvar la situación, pero hay otros factores que no hacen pensar en el optimismo. Y es que, la plantilla y el cuerpo técnico estaban muy centrados en el principio de la primera vuelta, ya que era la «parte más fácil» del calendario. Confiaban en sacar los puntos suficientes para coger oxígeno de cara a la recta final, pero nada más lejos de la realidad, se han hundido todavía más. El calendario se va a ir endureciendo y el UCAM no ha hecho los deberes contra rivales de su liga. Aún tiene por delante partidos de mucha dificultad como Villarreal B, Andorra, Atlético Baleares o Albacete, entre otros.

Salva Ballesta no tiene el control de la situación. Daba la sensación de que, con el comienzo de 2022, parecía que se iba notando la mano del zaragozano, pero el equipo ha vuelto a las andadas. La tensión se masca dentro del club, y él lo sabe. Tanto es así, que, en la rueda de prensa posterior al empate contra el Sabadell, Ballesta perdió las formas al ser preguntado por su futuro. «No le temo ni a la muerte, no le voy a temer a un puesto de trabajo. Soy el tío con más cojones de la tierra», decía el entrenador de forma arrogante.

No está surtiendo efecto la mano de Salva Ballesta como se esperaba. En otros clubes como en el Sevilla Atlético o el Sabadell, sí está teniendo efecto revulsivo el cambio de entrenador. Alejandro Acejo cogió al filial sevillista colista en la jornada ocho, y actualmente está fuera del descenso. Pedro Munitis cogió el cuadro catalán por debajo del UCAM, hundido en el descenso, y su equipo lleva diez jornadas consecutivas sin perder. Ejemplos de que cambiar de técnico a mitad de curso sí puede servir como incentivo, pero no ha sido así en el caso de los murcianos. Situación complicada para Salva Ballesta, que, si no vence al San Fernando el próximo domingo, podría tener los días contados en el banquillo universitario.