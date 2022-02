Otra espantada de Li Xiang

La Unión Deportiva Los Garres, equipo de Tercera RFEF, no está viviendo su mejor temporada, y no por malos resultados, sino por problemas dentro del equipo. El pasado mes de diciembre el club murciano sufrió la pérdida de prácticamente toda la plantilla, de forma repentina, algo que puso en apuros la continuidad del equipo.

Este caso no es nuevo, tiene un precedente. El Fútbol Club Jumilla, que contaba con propietarios de nacionalidad China, como su presidente Li Xiang, dio la estampida del club jumillano tras bajar de Segunda B, dejándolo hundido, con muchos problemas económicos, lo que provocó su desaparición en el año 2019. El propio Li Xiang desembarcó poco tiempo después en Los Garres, un club al que ha dejado también en la estacada.

El conjunto murciano de Tercera División ha sabido recomponerse y en el último mercado invernal, después de sufrir muchas bajas de jugadores, consiguió recomponer la plantilla: «Nosotros tenemos un presupuesto muy humilde, pero dentro de nuestras posibilidades, hemos fichado nuevos jugadores», afirma el entrenador de Los Garres, el hispanouruguayo Gabriel Correa, ex del Real Murcia, quien ha contado con la colaboración del agente murciano Pedro Meseguer en la búsqueda de los nuevos futbolistas.

Actualmente el equipo está en una situación que no es la más oportuna para estas fechas de competición. El fichaje de nuevos jugadores, prácticamente una plantilla nueva, provoca que se tengan que adaptar al club y al sistema de juego, un proceso de adaptación que se lleva a cabo en la pretemporada, pero en el club no se rinden: «No es ninguna justificación, nuestra responsabilidad es seguir trabajando, sacar el mayor rendimiento a los jugadores. Está siendo una temporada muy amarga, pero no queda otra que seguir trabajando», destaca técnico afincado en Murcia.

Pese a todo, Gabi Correa es optimista con la situación: «Nos hacemos fuertes ante las dificultades», comenta el entrenador acerca del duro golpe que le supuso al equipo esta pérdida masiva de jugadores. También asegura que intentan no hablar del asunto en el vestuario, ya que es algo que ha pasado y que tienen que seguir adelante.

El propio club decidió seguir en la competición, a pesar de la complicada situación y de que en algún momento se llegó a plantear su retirada. El fichaje de estos nuevos jugadores provocó recortes en los presupuestos, pero los futbolistas conocen la situación del club: «Son jóvenes, con ilusión y hay algunos que es su primera vez en la Tercera División», concluye Gabi Correa.